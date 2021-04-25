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Pandemi Hastanesi Başhekimi yapılan Uçaner: "Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez...."

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"Maskenin sizi koruması için sosyal mesafeninde 1,5 ,hatta mutant viruslerde 2 metre olması gerektiği bilimsel olarak ıspatlı."
Pandemi Hastanesi Başhekimi yapılan Uçaner: "Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez...."

İşte açıklama;

Maskenin sizi koruması için sosyal mesafeninde 1,5 ,hatta mutant viruslerde 2 metre olması gerektiği bilimsel olarak ıspatlı.

Kıbrıs sorunu dün çözüldü bu mitingle..

Tebrikler

.Biz geceyarıları yatak düzenleylim,

Personel 36 saat evine gidemesin,

Pozitif ve temaslılar için herkes alarma girip su içecek vakit bulamadan çalışsın...

Doğrumu böyle bir dönemde bunu yapmak?

Çağrı yapan herkesi

tebrik ederim

...

Hastaların sağlık yönünden yaşadıklarını içerde görseniz ne demek istediğimi anlardınız...

Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez....

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