  • BIST 1.092
  • Altın 461,877
  • Dolar 7,4636
  • Euro 8,7982
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAPilli:1811 test, 26 pozitif vaka, 3 kişi taburcu

Pandemi Hastanesi inşaatında bir işçi ölmüştü...Kamyon şöförü tutuklu yargılanacak

» »
Pandemi Hastanesi inşaatında bir işçi ölmüştü...Kamyon şöförü tutuklu yargılanacak
Pandemi Hastanesi inşaatında bir işçi ölmüştü...Kamyon şöförü tutuklu yargılanacak

Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zafer Ünal dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu Ahmet Kavan, olguları aktardı. Polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da LDH’i yanında bulunan Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde zanlı Zafer Ünal’ın kullanmakta olduğu, dolgu malzemesi yüklü 34 SGB 77 plakalı Mercedes marka kamyon ile hareket halinde olduğu esnada, aracın sağ ön dış tarafında yolcu koltuğuna çıkmak için kullanılan basamaklarda ayakta tedbirsiz bir şekilde seyir etmesine müsaade ettiği Lefkoşa'da sakin Şerif Sami'yi muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu aracın sağ ön lastiğinin altına girmesine neden olup adı edilenin tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olduğunu belirtti. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını,  gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibi ile ilgili araştırmanın henüz devam ettiğini belirtti. Polis, meselenin ciddiyeti, tahkikatın henüz yeni başlamış olması, alınacak pek çok ifadenin mevcudiyeti göz önüne alındığında tahkikatı salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasın mahkemeden talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemi ekibinden Dr. Kamiloğlu: “Karara öneri diyenlerden daha iyisini beklemezdik”08 Eylül 2020 Salı 17:04
  • Girne’de kiralık araca uyuşturucu operasyonu08 Eylül 2020 Salı 17:02
  • Çalıştığı işyerinin tahsilat bloklarını çaldı, sahibinden gizli makbuz kesti08 Eylül 2020 Salı 16:58
  • Pandemi Hastanesi inşaatında bir işçi ölmüştü...Kamyon şöförü tutuklu yargılanacak08 Eylül 2020 Salı 16:51
  • “Bu kararlarla iç bulaş önlenemez”08 Eylül 2020 Salı 16:40
  • Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’ın kaçak yapısı var08 Eylül 2020 Salı 16:34
  • Öğrenciler karantina ücretini ödemeyecek08 Eylül 2020 Salı 15:26
  • Cluplar,diskolar,casinolar 1 Ekim'e kadar kapalı08 Eylül 2020 Salı 15:10
  • Üniversite öğrencilerinin kademeli gelişleri sağlanacak08 Eylül 2020 Salı 15:08
  • İşte Bakanlar Kurulu Kararları08 Eylül 2020 Salı 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti