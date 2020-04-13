Pandemi Hastanesi projesi hazır

KKTC Sağlık Bakanlığı, yeni pandemi hastanesi için ilk adımı attı… Pandemi Hastanesi’nin avam projesi hazırlandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bulunduğu arazide 6 bin metrekarelik kapalı alan içerisine inşa edilmesi planlanan pandemi hastanesinin, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, tomografi ve laboratuvar servisi ile birlikte toplam 92 oda, 182 yatak kapasiteli olması da planlanıyor…

Pandemi Hastanesi’nin proje sunumu bugün Sağlık Bakanlığı’nda Başbakan Ersin Tatar’ında katıldığı bir toplantıda gerçekleştirildi. Hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilmesi planlanan hastane binasının toplam 45 günde bitirilmesi hedefleniyor. COVID-19 nedeniyle yapımına gerek duyulan pandemi hastanesi, ileride yine sağlık alanında kullanılmak üzere de projelendirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu’nda yapılması planlanan pandemi hastanesiyle ilgili kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirecek. Bakanlar Kurulu’nun onay vermesiyle ihale sürecinin başlaması planlanıyor.