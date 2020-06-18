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Pandemi Hastanesi "Serüveni"nde Son Durum

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Pandemi Hastanesi "Serüveni"nde Son Durum
Pandemi Hastanesi "Serüveni"nde Son Durum

Tufan Erhürman sosyal medya hesabından son sürece ve pandemi hastanesinin durumuna dair tepki gösterdi:

Bugün Meclis’te Sn. Sağlık Bakanı hatırlattı. “Pandemi Hastanesi’nden ilk kez ben, Aralık ayında bahsettim” dedi. Mart’a kadar olmadı. Mart’ta vakalar görülmeye başlandıktan sonra “45 gün içinde inşaat tamamlanacak” dendi. O da olmadı. İki hafta önce Sn. Sağlık Bakanı, “Haziran sonunda ihale bitecek, 60 gün içinde de inşaatı tamamlayacağız” dedi. Belli ki o da olmadı.

Nihayet bugün Meclis’te Sn. Maliye Bakanı, ihalenin iki ay içinde tamamlanacağını, hastanenin yılsonuna bitirileceğini söyledi. Yılsonu… 1 Temmuz’daki dışa açılmadan beş, Ekim için sözü edilen “ikinci dalga”dan iki ay sonra. Yani en çok ihtiyacımız olan zamanlarda olmayacak. Peki gerek var mı bu hastaneye? Sağlık Bakanı Aralık’tan beri “gerek var” diyor, bugün de Meclis’te “var” demeye devam ediyor. Ne için var? Sağlıkta hem kötü senaryolarda yeterli kapasitemiz olsun, hem de covid dışındaki hastalarımızın tedavileri aksamasın, sağlık çalışanları Kolan’a taşınırken yaşadıklarını bir kez daha yaşamasın diye. Ekonomide, ihtiyaç duyulan dışa açılma daha az endişeyle, daha hazırlıklı biçimde gerçekleşsin diye. Ve siz, tüm bu gelgitlere, birbirini yanlışlayan açıklamalara ve bu kadar zamandan sonra bizi bu hastaneden mahrum bir biçimde dış açma kararına karşın sağlığı ve ekonomiyi yönettiğinizi iddia ediyorsunuz öyle mi? Yönetmediniz, yönetemiyorsunuz, niyetiniz de yok

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