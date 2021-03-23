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Pandemi Hastanesin'de bir hastaya trakeotomi yapıldı

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Pandemi Hastanesinin Başhekimi Erol Uçaner sosyal medya hesabından paylaştı:
Pandemi Hastanesin'de bir hastaya trakeotomi yapıldı

Pandemi Hastanesinin Başhekimi Erol Uçaner sosyal medya hesabından paylaştı:

Covid-19'la mücadele her yönden devam ediyor. Covid-19 hastalarımıza hizmet verdiğimiz Acil Durum Hastanesi'nde bugün ilk kez uzamış entübasyon nedeniyle trakeotomi açılmıştır.
Kulak Burun Boğaz servisi, Anestezi ,Ameliyathane hemşire ekibine her türlü riski alarak hastamıza uyguladıkları bu müdahaleden dolayı teşekkür ederim.

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TRAKEOTOMİ NEDİR?

Trakeotomi, boyuna, nefes borusunun (Trakea) 2.ve 3. kıkırdak halkaları arasından bir delik açılarak plastik bir kanül yerleştirilip hava yolu açıklığının sürekli olarak sağlandığı bir cerrahi işlemdir.  Çok çeşitli durumlarda acil veya planlı olarak uygulanabilen bir yöntemdir. Trakeotomi geçici olarak açılıp kapatılabileceği gibi altta yatan hastalığa göre kalıcı olabilir.

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