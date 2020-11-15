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Pandemi Hastanesi’nde iş kazası yaşandı

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Pandemi Hastanesi inşaatında çalışan 51 yaşındaki Necati Karakuş’un, forklift ile su pompası taşıdıkları esnada su pompasının kayarak eline düşmesi sonucu sol eli iki ayrı noktadan kırıldı
Pandemi Hastanesi’nde iş kazası yaşandı

Resmi açılışına saatler kala, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi)’nde iş kazası yaşandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

İnşaatta çalışmakta olan 51 yaşındaki Necati Karakuş’un, forklift ile su pompası taşıdıkları esnada su pompasının kayarak eline düşmesi sonucu sol eli iki ayrı noktadan kırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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