Pandemi Hastanesinde PCR testi yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı "Yeni yapılan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde PCR testleri yapılmaya başlanmıştır" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından random PCR testlerinin yapıldığı Lefkoşa Fuar alanında bulunan PCR merkezi, yeni yapılan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'ne taşımıştır.
Yine yakın zamanda yurt dışından gelerek 14 gün karantina sürecini tamamlayan kişilere PCR testleri Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde yapılmaya başlanmıştır.
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