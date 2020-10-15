  • BIST 1.180
  • Altın 485,595
  • Dolar 7,9345
  • Euro 9,2803
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Pandemi hastanesinde PCR testleri yapılmaya başlandı!

» »
Sağlık Bakanlığı, yeni yapılan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde PCR testlerinin yapılmaya başlandığını açıkladı.
Pandemi hastanesinde PCR testleri yapılmaya başlandı!

Sağlık Bakanlığı, yeni yapılan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde PCR testlerinin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından random PCR testlerinin yapıldığı Lefkoşa Fuar Alanı'nda bulunan PCR merkezi, yeni yapılan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'ne taşındı.

Yine yakın zamanda yurt dışından gelerek 14 gün karantina sürecini tamamlayan kişilere PCR testleri Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nde yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aracına aldığı 16 yaşındaki kıza bıçak zoruyla tecavüz etmişti15 Ekim 2020 Perşembe 17:39
  • Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Kuruldu15 Ekim 2020 Perşembe 17:34
  • Pandemi Hastanesinde PCR testi yapılmaya başlandı15 Ekim 2020 Perşembe 17:32
  • Pandemi hastanesinde PCR testleri yapılmaya başlandı!15 Ekim 2020 Perşembe 17:25
  • Mağusa Lefkoşa dolmuşunda sosyal mesafe kavgası15 Ekim 2020 Perşembe 17:21
  • CTP'li Derya:Türkiye'yi seçim malzemesi yapanlar sizin harmanı kaldıranlardır...15 Ekim 2020 Perşembe 17:13
  • Mağusa Lefkoşa dolmuşunda maske kavgası (video)15 Ekim 2020 Perşembe 17:06
  • Din Görevlileri Sendikası Maraş açılımını kutladı15 Ekim 2020 Perşembe 17:02
  • Akıncı: ''Halkın iradesine herkes saygılı olacak''15 Ekim 2020 Perşembe 16:38
  • AB saç bakım ve güzellik sektörüne de destek vereceğini açıkladı15 Ekim 2020 Perşembe 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti