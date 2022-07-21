Pandemi Hastanesinin Doktoru Pozitif

Dr. Akansoy'un açıklaması şu şekilde;
"KORONA POZİTİFİM
Dün akşam başlayan hafif boğaz ağrısı, bugün ise burun ve geniz akıntısı olunca test yaptım. Pozitif. Sevindiğim nokta ise yıllık izindeyken pozitif oldum. Sağlıkla kalınız."
Dr. Akansoy'un açıklaması şu şekilde;
"KORONA POZİTİFİM
Dün akşam başlayan hafif boğaz ağrısı, bugün ise burun ve geniz akıntısı olunca test yaptım. Pozitif. Sevindiğim nokta ise yıllık izindeyken pozitif oldum. Sağlıkla kalınız."
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