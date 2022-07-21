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Pandemi Hastanesinin Doktoru Pozitif

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Pandemi Hastanesi doktorlarından göğüs hastalıkları doktoru Mustafa Akansoy koronavirüse yakalandı.
Pandemi Hastanesinin Doktoru Pozitif

Dr. Akansoy'un açıklaması şu şekilde;

"KORONA POZİTİFİM

Dün akşam başlayan hafif boğaz ağrısı, bugün ise burun ve geniz akıntısı olunca test yaptım.  Pozitif. Sevindiğim nokta ise yıllık izindeyken pozitif oldum. Sağlıkla kalınız."

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