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Pandemi hastanesinin elektrik projesi için niye bekleniyor

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Cellatoğlu yaptığı açıklamada, “Unutmayınız ki proje bir tasarımdır ve uygulama aşamasında gereklidir. Bu aşamada çizilecek projenin ne işe yarayacağını bilemiyoruz” dedi.
Pandemi hastanesinin elektrik projesi için niye bekleniyor

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, Pandemi Hastanesi’nin KKTC yasalarını ve teknik uzmanların görüşleri hiçe sayılarak  vize almış hiçbir projesi olmadan inşa edildiğini savunarak, açılışı yapılmış hastane için şimdi elektrik projesinin niye beklendiğini bilmek istediklerini kaydetti.

Cellatoğlu yaptığı açıklamada, “Unutmayınız ki proje bir tasarımdır ve uygulama aşamasında gereklidir. Bu aşamada çizilecek projenin ne işe yarayacağını bilemiyoruz” dedi.

Cellatoğlu,  Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı  Erhan Arıklı’nın bugün katıldığı bir televizyon programında “90 günde bitirilen hastane için 45 gündür EMO’nun keyfinin gelmesini bekledikleri ve bu konuda kendisinin gerekli adımları atarak hastaneye elektrik bağlatacağı” ifadelerini kullandığını belirterek, “Elektrik Mühendisleri Odası’na bir cevap verme hakkı ve gerekliliği doğmuştur. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, sürecin nasıl geliştiğinin açıkça anlatılması konusundaki hassasiyetimizin kamuoyu yararına olduğunun bilinmesi gerekir” dedi.

Arıklı’nın 45 gün önce açılışı yapılmış olan hastane için hangi projeyi beklediğini kendilerine de anlatmasını isteyen Cellatoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“45 gündür EMO’dan proje hazırlamasını mı bekliyorsunuz? Çizilmiş bir projeniz var da EMO sebepsiz yere, keyfi bir şekilde projeyi bir kenara mı attı? Sn. Bakan keşke bakanı olduğu KKTC yasalarına bir baksaydı. KTMMOB yasasına göre KKTC sınırları içerisinde, ilgili oda vizesi almamış hiçbir proje uygulanamaz. Buna göre soruyoruz; açılışını bile yaptığınız hastanenin vizeli projeleri nerede? Sorumluluğu kimde? Hastanenin elektrik tesisatları hangi standartta yapıldı? Sorumluluk alıp elektrik bağlatacaksanız, KIB-TEK tesisat kontrolünü proje olmadan neye göre yapacak, hangi hesaplamaların sonucu olarak yapılan tesisatın doğruluğuna bakacak ve böylesi önemli bir kamusal binaya elektrik enerjisi bağlayacak?”

Bu soruları hastane yapımına başlandığı zaman da sorduklarını belirten Cellatoğlu şöyle dedi:

“Böylesi hassas bir konuda, üstelik tek gailemiz olan toplum menfaatini düşündüğümüzde, yalnızca bir amacımız vardır, o da doğru ve standartlara uygun iş yapmaktır. Bizim hiçbir şekilde pandemi hastanesi ile ilgili en ufak bir sorunumuz yoktur, olamaz da. Biz teknik bir oda olarak sadece işin teknik boyutunu sorguluyoruz. KKTC yasalarını ve teknik uzmanların görüşlerini hiçe sayarak, vize almış hiçbir projesi olmadan inşa edilmiş ve açılışı yapılmış hastane için şimdi elektrik projesini niye beklediğinizi bilmek istiyoruz. Unutmayınız ki proje bir tasarımdır ve uygulama aşamasında gereklidir. Bu aşamada çizilecek projenin ne işe yarayacağını bilemiyoruz”.

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