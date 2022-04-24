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Pandemi ile endeminin farkı nedir

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Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren “pandemi” artık rafa kalkıyor. Uzmanlar koronavirüsün “endemi” olarak değerlendirilebilecek seviyeye indiğini söylüyor.
Pandemi ile endeminin farkı nedir

Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren “pandemi” artık rafa kalkıyor. Uzmanlar koronavirüsün “endemi” olarak değerlendirilebilecek seviyeye indiğini söylüyor. Peki pandemi ile endemi arasında fark ne?

2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi yavaş yavaş etkisini yitiriyor, vaka sayısı düşüyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatma Yılmaz Karadağ, koronavirüste gelinen durumun oldukça sevindirici olduğunu ve vaka sayılarının gün geçtikçe azaldığını belirterek, "Kendi hastanemize baktığımız zaman 60'a yakın serviste hastalarımız yatıyor, 30'a yakın da yogun bakım servislerinde hastalarımız var, ölüm oranlarımız da oldukça az" dedi.

Virüsün etkisini kaybetmesiyle hastalığın küresel niteliği geriliyor

Karadağ, içinde bulunulan durumun artık pandemi değil endemi olarak değerlendirilebileceği görüşünde...

"Pandemi bir hastalığın özellikle enfeksiyon, bulaşıcı hastalıkların birden fazla ülkede ya da kıtalar arasında görülmesidir. Ve pandemi ilanı da Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmakta. Endemi ise bir hastalığın bir toplulukta ya da bir bölgede görülmesidir."

 

Endemi, pandeminin aksine tüm dünyayı değil belli bölgeleri etkiliyor

Endemi tanımının, salgının sadece belirli bölgelerde etkisini gösterdiği durumları nitelemek için kullanıldığını belirten Karadağ şu açıklamayı yaptı:

"Pandemide tüm herkes riskli. Ama endemide ise o bölgedeki insanlar riskli. Diyelim ki İstanbul Türkiye için COVID-19 için endemik kaldı. Diyelim ki Doğu Anadolu'daki bir ilimizde endemik değil, COVID-19 yok diyelim. O zaman bizim İstanbul gibi endemik olan bir bölgeye geldiğimiz zaman önlem alarak sorumluluğumuz söz konusu. Ama endemik olmayan bir bölgeye gittiğimiz zaman gerekli olan önlemleri almadan da olabilir."

 

Koronavirüsün Türkiye'nin hangi bölgelerinde endemi niteliğinde olduğu,
hangi bölgelerin ise hastalıktan arındığı henüz tespit edilmiş değil.

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