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Pandemi, kadınları erkeklere göre daha endişeli hale getirdi

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Kadınlar, Covid pandemisinden bu yana erkeklerden daha fazla endişe duyuyor... Yeni bir çalışma, çocuklarının iyiliği konusunda endişe duyan kadınların sayısının, erkeklerin iki katına çıktığını ortaya çıkardı.
Pandemi, kadınları erkeklere göre daha endişeli hale getirdi

Yeni bir araştırma Covid’in ortaya çıkmasıyla cinsiyetler arasındaki endişe farkının keskin bir şekilde açıldığını ortaya koydu. Kadınların yüzde 18’i araştırmacılara, erkeklerin yüzde 9’una kıyasla yaşamlarının çoğu alanı hakkında son derece endişeli olduklarını söyledi.

Aynı sorular Covid öncesi sorulduğunda cinsiyetler arasında çok az fark olması ise dikkat çekti. En büyük fark ise, yüksek düzeyde kaygı bildiren babalardan (yüzde 8) yaklaşık üç kat daha fazla anneye (yüzde 23) sahip ebeveynler arasındaydı.

Kadınların yarısından fazlası, ebeveynlerinin veya çocuklarının sağlığı konusunda endişeli olduklarını söyledi. Kadınların ayrıca iş-yaşam dengesi ve eğitim nitelikleri konusunda da endişeleri daha yüksekti.

YETİŞKİNLER DAHA HAREKETSİZ, YAŞLILAR DAHA YALNIZ, GENÇLER DAHA DEPRESİF

Bulgular, İngiltere’nin önde gelen bağımsız sosyal araştırma enstitüsü Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 1000’den fazla yetişkinin sorgulanmasından sonra geldi. Anket, Covid’in insanların yaşamlarının tüm yönleri üzerindeki etkisine dair kanıtlar buldu.

Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı daha kötü bir hal alırken, eğitimleri de kesintiye uğradı. Yetişkinler, daha az egzersiz yaptıklarını ve daha fazla alkol aldıklarını söylerken, yaşlılar ise daha yalnız hissettiklerini belirttiler.

Araştırma enstitüsünden Josefien Breedvelt, “Salgın, genellikle ek bakım baskılarıyla uğraşmak zorunda kalan birçok kadının üzerindeki yükü artırırken, bakım işlerinden hizmet sektörüne kadar kadın ağırlıklı birçok sektör özellikle kötü bir şekilde etkilendi” dedi.

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