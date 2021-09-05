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Pandemi kurallarına göre okul kayıtları nasıl yapılacak?

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​​​​​​​Okullarımız yarın itibarı ile eğitim-öğretim hazırlıklarına başlayacak. Tüm öğretmenlerimizin, ailelerimiz ve öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir yüz yüze eğitime kavuşmasını dileriz.
Pandemi kurallarına göre okul kayıtları nasıl yapılacak?

Okullarımız yarın itibarı ile eğitim-öğretim hazırlıklarına başlayacak. Tüm öğretmenlerimizin, ailelerimiz ve öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir yüz yüze eğitime kavuşmasını dileriz.

İyi temennilerimizin yanında, üzülerek belirtiriz ki, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı sosyal mesafesiz, önlemsiz okulları açmak istemektedir. Sosyal mesafe koşullarının göz ardı edilmesi bir yana hijyen kuralları ile ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması için de halen beklemedeyiz.

 

OKULLARDA HADEME VE HİJYEN MAZLEMESİ EKSİKLİKLERİ VAR

Okulların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun açılması için elzem olan maske ve eldiven okulların %75 ‘inde eksiktir. Okulların %67’sinde öğrenciler için el jeli, %62’sinde sabit dezenfektan/jel kutuları, %57’sinde genel temizlik malzemeleri, %35’inde sıcaklık okuyucu eksikliği görülmektedir.

Okullarda hademe kadrosunun en az %40’ını oluşturan hizmet alımı personelin de halen okullara gönderilmediğini hatırlatırız.

Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz sağlıklı ve güvenli okul koşullarını oluşturmak için okulda boya yapmak dahil tüm yaz boyunca uğraşmıştır. Fakat Eğitim Bakanlığı hala daha hijyen malzemesi ve hijyeni sağlayacak personel eksikliğini okullara göndermemiştir.

Bununla birlikte yarın başlayacak olan okul kayıtları ile ilgili bir düzenleme yapılmadığını da hatırlatırız.

Okullarımız,  çocuklarını kayıt etmek isteyen yoğun bir öğrenci velisi akınıyla karşı karşıya kalacaklar.

Ailelerin, okullara hangi şartlarda kabul edileceği ile ilgili bir bilgi notu veya genelge paylaşılmadı.

Sn. Üstel’e soruyoruz:

Bir vakaya bir hafta Bakanlık dairesi kapatırken,

Okullarımız pandemi koşullarında okullara kayıt için aileleri hangi şartlarda kabul edecek?

Hijyen malzemesi ve hademe eksikliği olan okullarda temizlik ve güvenlik işleri nasıl yürütülecek?

Aşılı ve aşısızlara uygulanan pcr/antijen test kuralları ailelerin okula girişi için geçerli mi? Geçersiz mi?

Sn. Bakan okulların güvenliği için bir öneriniz var mı?

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