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Pandemi Mücadelesi İçin 91 Milyon Euro Ek Bütçe

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Pandemi Mücadelesi İçin 91 Milyon Euro Ek Bütçe
Pandemi Mücadelesi İçin 91 Milyon Euro Ek Bütçe

Rum Meclisi, Korona salgını sebebiyle zarar gören sektörlere destek olmak amacıyla 91 milyon 700 bin Euro’luk ek bir bütçe onayladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum hükümetinin 2021 yılı içerisinde Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan önlemlerin sektörlere etkisini hafifletmek amacıyla dördüncü kez ek bütçe onaylamak zorunda kaldığını, Rum Meclisi’nin dün 91 milyon 700 bin Euro’luk ek bütçeye onay verdiğini yazdı.

Haberde, ödeneğin 38 milyon Euro’luk kısmının salgınla mücadelede sağlık hizmetleri alımı, PCR, antijen testleri ve aşı alımları ile karantina ücretleri, hasta taşımacılığı vs gibi alanlarda kullanılacağı belirtilirken, 30 milyon Euro’luk kısmının ise yılsonuna kadar gerekecek diğer salgın harcamaları için ayrılacağı vurgulandı.

Ödeneğin 11 milyon 500 bin Euro’luk kısmının turizm bakanlığına aktarılarak turizm sektörüne yönelik desteğin sürdürülmesi amacıyla kullanılacağı belirtilen haberde, 6 milyon 500 bin Euro havayolu şirketlerin desteklenmesi, 5 milyon Euro’luk kısmı ise Ağustos ayı için çalışma hayatının desteklenmesine kullanılacağı vurgulandı.

Habere göre, üzüm yetiştiriciliği ve şarapçılık sektörleri için ise 900 bin Euro ayrıldı.

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