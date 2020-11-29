Pandemi nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin maliyeti 1,9 milyar dolar

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın bir yıl ertelenmesi Japonya'ya 1,9 milyar dolara (14,9 milyar TL) mal olacak.

Yomiuri Shimbun gazetesine konuşan organizasyon komitesinden bir yetkili, pandemi öncesinde oyunların Japonya'ya 13 milyar dolara (102 milyar TL) mal olduğunu, ancak erteleme kararının 1,9 milyar dolarlık ek harcamaya sebep olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz mart ayında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Japon hükümeti, koronavirüs salgınının dünyaya hızla yayılmasıyla organizasyonu bir yıllığına ertelemek zorunda kalmıştı.

Organizasyon komitesinden yetkili, daha önce hesaplanan ek maliyetin 2,8 milyar dolar olduğunu ancak alınan bazı tasarruf kararlarıyla faturanın 1,9 milyar dolara indirildiğini söyledi. Alınan tasarruf kararları arasında açılış töreninin iptali bulunuyor.

Tokyo, 2021 için ısrarcı

2021 yazı için şüpheler devam etse de, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve IOC etkinliğin güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda ısrarcı.

Geçtiğimiz haftalarda Tokyo'yu ziyaret giden IOC Başkanı Thomas Bach, olimpiyatlar için seyirci katılım sınırına dair yorumların henüz erken olduğunu, salgının durumuna yönelik gelişmelerin takip edilmesi sonrası yetkililerce "makul seviyede" izleyiciye izin verilmesini beklediğini söylemişti.