Pandemi sürecinde gıdaya ulaşamayan seks işçileri, AIDS ilacı da kullanamadı

Seks işçileri dünyanın pek çok yerinde Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan karantina sırasında hem işsiz hem de sosyal yardımlardan mahrum kalarak yiyeceğe erişimde zorluk yaşadı. Bu durum, bazılarının HIV tedavisi için almaları gereken ilaçları kullanamaması sonucunu da doğurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 99 ülkede düzenlediği bir anket, HIV ve AIDS tedavilerinde kullanılan antiviral ilaçların kullanımında yüzde 32 oranında aksama yaşandığını ortaya koydu.

Seks işçilerinin sağlık durumları üzerine yapılan araştırmalar, sektörde çalışan işçilerin karantina döneminde en çok zorlanan kesim olduğu tespitini yapıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerde düzenlenen sosyal yardımlardan faydalanamayan kadınlar, yiyeceğe erişimde büyük sıkıntılarla karşılaştı. İşçiler, aç karnına alınması halinde baygınlık da dahil olmak üzere ağır yan etkileri olan AIDS ilaçlarını almakta sıkıntı yaşadı.

Birleşmiş Milletler'in AIDS yayılımını önleme programı UNAIDS'in direktörü Winnie Byanyima, "Afrika'daki başkalarına verilen gıda desteğinin seks işçilerine sağlanmadığını görüyoruz” açıklamasında bulundu. Byanyima, hükümetleri seks işçilerini Covid-19 sosyal koruma programlarına dahil etmeye çağırdı.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ekibinin yaptığı bir araştırmaya göre seks işçileri dünya genelinde 'en ötekileştirilmiş gruplar' arasında yer aldı. Çalışma, sağlık hizmetlerindeki kesintilerin HIV tedavilerine erişimin azalmasına neden olduğunu gösterdi.

Afrika merkezli Sex Workers Alliance (Seks İşçileri İttifakı) koordinatörü Grace Kamau, “Güvenli olmayan seks uygulamalarıyla karşı karşıyayız çünkü önleme araçlarına veya alışık olduğumuz ilaçlara erişemiyoruz” uyarısında bulundu.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da 12 bin seks işçisinin yüzde 45'inden fazlasının HIV virüsü taşıdığı tahmin ediliyor