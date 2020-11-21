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Pandemi Yüzünden KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişler Yüzde 70 Azaldı

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Fileleftheros’un Rum Adalet Bakanı’nın Rum Meclisi’nde yaptığı bilgilendirmeye dayandırdığı haberine göre, bu yıl KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki seyahatler, geçen yıllara oranla çok bariz azaldı.
Pandemi Yüzünden KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişler Yüzde 70 Azaldı

 Küresel salgının KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki karşılıklı geçişleri yüzde 70 oranında azaltırken son gelişmeler nedeniyle Maraş kökenlilerin kapalı Maraş ziyaretlerine gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle Derinya kara kapısına hareketlilik bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un Rum Adalet Bakanı’nın Rum Meclisi’nde yaptığı bilgilendirmeye dayandırdığı haberine göre, bu yıl KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki seyahatler, geçen yıllara oranla çok bariz azaldı.

 Gerek koronavirüs nedeniyle kapanılan Mart-Nisan döneminde gerek daha sonraki dönemde enfeksiyon korkusu ile kara kapılarından geçişlerde yüzde 70 azalma yaşandı. Sadece Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler ve KKTC’deki köylerini ziyaret etmek istenen Rumlar geçiş yaptı. Kapalı Maraş’ın açılması ve bölgedeki malların yasal sakinlerine verileceği açıklaması üzerine Maraş kökenli Rumların yoğun ilgisi nedeniyle Derinya kapısında hareketlilik gözlemleniyor.

1 Ocak 2020-20 Eylül 2020 döneminde KKTC’ye gelen Rum sayısı 371 bin 193 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı bir milyon 776 bin 343 olmuştu.

Bu yılın ilk 9 ayında KKTC’ye gelen Rum plakalı araç sayısı 208 bin 637. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 928 bin 221’di.

KKTC’den Güney’e giden Kıbrıslı Türk sayısı geçen yılın ilk 9 ayında 970 bin 510 iken bu yılın aynı döneminde 316 bin 336,  geçen yıl Güney’e geçen KKTC plakalı araç sayısı 376 bin 835 iken bu sayı bu yılın aynı döneminde 140 bin 179’da kaldı.

Gazete bu verilere, İngiliz üslerinin yetkisinde bulunan Beyarmudu ve Akyar kapılarından geçişlerin dahil olmadığına da dikkat çekti.

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