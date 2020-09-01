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Pandemide 34 çalışanına verilen 1500TL katkıyı kendisine aldı

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Dolandırıcılar,pandemide 34 çalışanın 1500TL'sini kendisine aldı
Pandemide 34 çalışanına verilen 1500TL katkıyı kendisine aldı

Sahte internet sitesi üzerinden çalıntı kartlarla işlem yapmış gösterip para çalan zanlılar Mehmet Karaöz, Halit Sancak, Merve Çağan ve Volkan Şanal dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Polis, zanlı Halit Sancak’ın Covid 19 döneminde devletin katkı olarak 34 çalışana verdiği bin 500 TL devlet katkısını zanlı Ö.C.’in aracılığıyla sahte olduğu düşünülen vekâletnamelerle kendisinin aldığının belirlendiğini söyledi. Sancak ve Ö.C aleyhinde üç gün tutukluluk emri alındı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Şaban Yeğen, olguları aktardı. Polis, zanlılar Mehmet Karaöz, Halit Sancak, Merve Çağan ve Volkan Şanal’ın Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temin etmek, Başkasının kimliğine bürünmek ve Bilişim sistemleri kullandırılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis, 4 Temmuz 2020 ile 17 Ağustos 2020 tarihileri arasında Lefkoşa’da sakin zanlı Mehmet Karaöz, Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yaptığı Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinde, Realglasskıbrıs.com isimli web sitesinde dolandırmak kastıyla çalıntı veya kart sahiplerinin bilgisi veya rızası olmadan meçhul şahıslar tarafından elde edilen 8 yurtdışı bankalarına ait şirket ve şahıs banka kartları bilgilerini internet sayfası üzerinden sanal pos da 22 adet işlem yapmak suretiyle ve henüz kimlik bilgileri tespit edilmeyen kart sahiplerinin kimliklerine bürünerek, kart bilgilerini internet üzerinden Cardplus sanal pos yolu ile bu site üzerinden web sayfasına girerek, sahte belge düzenleyip, tedavüle sürerek, 180 bin TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğini anlattı.mehkeme---sahte-evrak-(4).jpg

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Mehmet Karaöz’ün diğer 3 zanlıyla birlikte konu işyerinde dolandırmak kastıyla işyerine ait 36 adet faturaya ve 88 adet sipariş fişine, cam saksı, duşa kabin ve muhtelif cam ürünlerinin satışlarından 180 bin TL elde edilmiş gibi göstermek için sahte faturalar ile birlikte sahte sipariş fişlerini düzenleyip, konu fatura ve fişleri ilgili bankaya ibraz ederek, sahte belgeleri tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının bankanın şikâyeti üzerine24 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest edilen emir ile tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Polis, zanlı Halit Sancak’ın faal olmayan bir temizlik şirketi adına 2020 Nisan ve Mayıs aylarında 34 kişi adına zanlı Ö.C’nin huzurunda çalışanlar huzurda varmış gibi sahte olduğuna inanılan vekaletnamelerle, Covid 19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği bin 500 TL devlet katkısını kendisinin aldığının belirlendiğini söyledi.Polis, zanlı Halit Sancak’ın 27 bin TL sahtekârlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlı Halit Sancak ve Ö.C.’in 3 gün tutuklu kalmasına emir verirken zanlı Mehmet Karaöz’ün yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 125 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Sağer, zanlı Mehmet Karaöz’ün yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 125 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Sağer, diğer üç zanlının ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2’şer kefilin 75’er biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.mehkeme---sahte-evrak-(1).jpg

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