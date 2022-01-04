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Pandemide Bağışıklığı Düşürmeden Kilo Vermenin 5 Yolu

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Güven, “Covid-19’un hızla yayıldığı bugünlerde sağlıklı beslenip bağışıklığınızı güçlü tutarak da kilo kontrolü sağlayabilirsiniz” dedi
Pandemide Bağışıklığı Düşürmeden Kilo Vermenin 5 Yolu

Beslenme tarzınız, vücudunuzun enfeksiyon ve virüslerle savaşma yeteneği kadar obezite, kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, kanser gibi sağlık sorunları riskini de etkiler. “Pandemide sıkı diyet yapmak yerine her öğünde daha yavaş, daha seçici ve yediğinizin tadına vararak zihninizi ve bedeninizi besleyin” diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, bağışıklığı güçlü tutarak formda kalmanın yollarını şöyle sıraladı…

Ayşe Gül Güven

 

1-GERÇEKÇİ OLUN

Hedefinizi ulaşılabilir parçalara bölün, bu kilo vermek ise genel olarak aylık 4-5 kilodan fazlasını beklemeyin. Çünkü daha fazlası sizi yorgun düşürüp, vücut direncinizi zayıflatabilir. Bunun yerine ‘Artık daha sağlıklı besleniyorum ve daha enerjiğim' diye kendinizi onore edin. Güzel şeyler çoğu zaman kolay elde edilmez.

2-ACIKMADAN YEMEYİN

Bazen az su içmek de açlık hissine neden olabilir. Dolayısıyla bu hissi baskılamak için sudan, süt eklenmiş şekersiz kahvelerden, meyve dilimli maden sularından ya da Türk kahvesinden faydalanabilirsiniz.

3-HAZIRLIKLI OLUN

Sevdiğiniz meyve ve sebzeleri yıkanmış ayıklanmış ve tüketime hazır şekilde buzdolabında bulundurun ya da bazen akşamdan ertesi günün yemeğini hazırlayın. Acıktığınız anda sağlıklı besinlerin tüketime hazır olması paketli ve yüksek kalorili yiyeceklerden uzak kalmanızı kolaylaştırır. Böylelikle hem kilo almazsınız hem de sağlıklı beslenmiş olursunuz.

4-ŞEKER İSTEĞİNİZİ DİZGİNLEYİN

Çoğumuzun şekerli tadı çok sevdiği aşikar ancak damak tadı tüketimi seyrekleştiğinde var olan tatları eskisi gibi aramıyor. Bir de artık neredeyse her şeyin muadili var. Beyaz şeker yerine akçaağaç şurubu, hurma, hindistan cevizi şekeri olmadı miktarı azaltmayı deneyerek esmer şekeri ve kuru meyveleri kullanmayı deneyin.

5-KENDİNİZİ MOTİVE EDİN

Diyet ya da sağlıklı beslenme, duygusal durumunuz ve enerjinizle birçok dolaylı yoldan birbiriyle bağlantılıdır. Yüksek şekerli besinleri tükettikten sonra çok geçmeden daha kötü hissetmeniz örnek olarak verilebilir. Bunun için orta yolu bulun. İlaç desteğiniz olsun ya da olmasın bunu yönetmek elinizde. Zaten sağlıklı kilo aralığına yaklaşmaya başladığınız anda şeker, kolesterol vb ilaçlarınızın dozunun düştüğüne hatta kesildiğine bile şahit olabilirsiniz. Dolayısıyla yeni yılda sağlıklı beslenip, günlük programınıza bir de egzersizi (en azından düzenli yürüyüşü) eklerseniz, hem bağışıklığınızı güçlü tutar, hem de birçok hastalığa zemin hazırlayan fazla kilolara karşı önlem alırsınız.

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