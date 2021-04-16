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‘Pandemide Beslenme’ irdelendi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını çerçevesinde pandemide beslenmeye yönelik seminer düzenledi.
‘Pandemide Beslenme’ irdelendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını çerçevesinde pandemide beslenmeye yönelik seminer düzenledi. Seminer online olarak, Google Meet üzerinden üyelerin katılımı ile yapıldı.

Yönetim Kurulu üyesi Çilen Ulusoy’un moderatörlüğünde, Uzman Diyetisyen Selen Teksoy Tamel tarafından yapılan sunumla, pandemi döneminde beslenmeye dair bilgileri üyelere aktarıldı.

‘Kafam biraz karışık’ başlıklı sunumda geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana geçerli olan pandemi koşullarında beslenmenin daha da önem kazandığı vurgulayan Tamel, evde daha fazla vakit geçirilmesine atıfta bulunarak yeteri kadar karbonhidrat, şeker alımı, doğru protein tüketimi, vitaminler, sebze tüketimi ile günlük içilen su miktarı hakkında bilgi verdi.

Seminer, Selen Teksoy Tamel’in katılımcıların sorularını yanıtlaması ile son buldu.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan seminerin sonunda Tamel’e katkılarından dolayı teşekkür ederken faydalı bir bilgi alış verişi olduğunu ifade etti.

KTSYD tarafından yapılan açıklamada online seminerlerin ilerleyen günlerde devam edeceği ifade edildi.

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