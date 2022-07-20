Pandemide çocuklarda ateşe dikkat

Ateş, bir semptomdur, en sık görülme nedeni ise enfeksiyonlardır. Bugünlerde Covid-19'un alt varyantları BA.4 ve BA.5 nedeniyle vaka sayıları giderek artarken, bu yeni varyantların da grip, ve ishalde olduğu gibi yüksek ateşe yol açtığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Yazıcı, ailelere çocuklarda yüksek ateşle ilgili şu bilgileri verdi:

Dr. Banu Yazıcı

Belirtileri ayırt etmek zor

Özellikle 2019'da patlak veren coronavirüs enfeksiyonları bu aylarda da en sık gördüğümüz nedenler arasında yer almaktadır. Bu sene pandemi koşullarının değişmesiyle birlikte grip vakaları da arttı. Hastaların acile başvuru sebepleri genellikle ateş, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, karın ağrısı olmaktadır, bu semptomlar diğer viral enfeksiyon kaynakları gibi Covid ve İnfluenza'da da benzerdir. Özellikle son dönemde görülen Omicron'un alt varyantları BA.4 ve BA.5'in belirtilerini İnfluenza'dan ayırt etmek çok güçtür. Bu nedenle PCR antijen tarama testleri ile tanı konulabilir.

Akut bronşiyolit

Ateşe, öksürük ve nefes darlığının da eşlik ettiği akut bronşiyolit vakaları bir diğer ateş nedenidir. Bir alt solunum yolu enfeksiyonudur. Hastalığa RSV adı verilen bir virüs neden olur. İlk 1 yaşta sık görülür. Sık ve zorlu nefes alma, beslenme azalması, burun tıkanıklığı ile giden bir hastalıktır. Tedavisi ağızdan sıvı alımının yerine konulup oksijen tedavisidir. Bronş açıcı ilaçlar da kullanılabilmektedir.

İshal

Acillerde ateşe eşlik eden kusma ishal vakaları da sık görülmektedir. En çok ishal ve kusma yapan enfeksiyon etkenleri koronaviüs, rotavirüs, adenovirüs ve nörovirüs gibi virüslerdir. Çocuklarda dirençli ateş, halsizlik, kusma, düşmeyen ateş, ağızdan alımın azalması gibi durumlar hastane yatışlarına neden olmaktadır. Ailelerin düşmeyen ateş, günde 8-10 dan fazla kusma ve ishal gelişen çocukları mutlaka hekime götürmeleri gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonu

Ateş yapan diğer bir neden idrar yolu enfeksiyonudur. Özellikle kız çocuklarında daha sık görülür. 1 yaş öncesinde idrar yolu enfeksiyonu sık geçiriliyorsa çok iyi analiz edilmelidir. Ateş, kusma, karın ağrısı şikayetlerine yol açan bu sorunda tedavi etkene yönelik antibiyotiklerle yapılır.

Diğer nedenler

Oda sıcaklığının fazla olması, sıvı kayıpları, özellikle süt çocukluğu döneminde diş çıkarma dönemleri, kanserler, bağışıklık sistemi hastalıklar, çocukluk çağı döküntülü hastalıkları da (kızamık, kızamıkçık, suçiçeği gibi) ateş semptomları ile kendini göstermektedir.

İşte tedavi yolları

PCR sonucuna göre hasta, eğer İnfluenza ise antiviral ilaç ile tedavi etmek mümkündür. Ancak çocuklarda Covid enfeksiyonuna yönelik ilaç maalesef bulunmamaktadır. Sadece destek tedavisi yapılmaktadır (C vitamini, duruma göre D vitamini, bol sıvı ve ateş düşürücü takipleri ile) Covid enfeksiyonları bazen enfeksiyon sonrası ilk 11 ay içerisinde MISC tablosuyla karşımıza çıkabilmektedir. Ateş, vücut döküntüleri ve kalp problemleri (sitokin fırtınası) nedeniyle yoğun bakım yatışları (yüzde 1 oranında) olmaktadır. İnfluenza'da ise ateş ve şikayetler genellikle ilaç başlandıktan 1-2 gün sonra düzelir ancak bu dönemde bulaştırıcılık devam etmektedir. Bazen de diğer enfeksiyonlar eklenip kulak ağrısı, öksürük şikayetleri yaparak sinüzit, kulak enfeksiyonları, zatürre gibi durumlar oluşabilir ve antibiyotik kullanmak gerekebilir.