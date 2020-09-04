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Pandemide devletin 34 çalışanına verdiği paraya el koymuştu mahkemeye çıkarıldı

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Pandemide devletin 34 çalışanına verdiği paraya el koymuştu mahkemeye çıkarıldı
Pandemide devletin 34 çalışanına verdiği paraya el koymuştu mahkemeye çıkarıldı

Covid 19 döneminde devletin katkı olarak 34 çalışana verdiği 37 bin 500 TL devlet katkısını zanlı Ömür Canateş’in aracılığıyla sahte olduğu düşünülen vekâletnamelerle kendisinin aldığı belirlenen zanlı Halit Sancak ve Ömür Canateş dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

(Kamalı Haber) –

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Şaban Yeğen, zanlılar Halit Sancak, ve Ömür Canateş’in Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temin etmek, Başkasının kimliğine bürünmek suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis, zanlı Halit Sancak’ın faal olmayan bir temizlik şirketi adına 2020 Nisan ve Mayıs aylarında 34 kişi adına zanlı Ömür Canateş’in huzurunda çalışanlar huzurda varmış gibi sahte olduğuna inanılan vekaletnamelerle, Covid 19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği 37 bin 500 TL devlet katkısını kendisinin aldığının belirlendiğini söyledi. Sahtekârlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, tahkikata etki etme olasılıkları kalmadığından mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı Halit Sancak ve Ömür Canateş’in yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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