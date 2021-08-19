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Pandemide doğan çocuklarda IQ düştü

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs döneminde dünyaya gelen çocukların bilişsel zekasında yüzde 22'lik gerileme var. Nedeninin ise kısıtlanan iletişim olduğu belirtildi.
Pandemide doğan çocuklarda IQ düştü

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs döneminde dünyaya gelen çocukların bilişsel zekasında yüzde 22'lik gerileme var. Nedeninin ise kısıtlanan iletişim olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, koronavirüs salgını sürecinde dünyaya gelen çocukların IQ'su normal bir dönemde doğanlara göre daha düşük.

Çalışmaya Rhode Island eyaletinden 672 çocuk katıldı. Çocukların hiçbirinde gelişimsel bir engel yoktu ve hiçbiri erken doğmuş bebekler değildi. Çocukları belli bir süre takibe alan bilim insanları, onların normal bir dönemde doğanlara göre daha düşük zekaya sahip olduklarını sonucuna ulaştı.

IQ'DA YÜZDE 22'LİK DÜŞÜŞ

Normalde 3 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda IQ ortalamasının 100 olması gerekiyor. Test pandemi bebeklerine uygulandığında sonuç 78 çıktı. Bu da çocukların IQ'sunda yüzde 22'lik düşüş anlamına geliyor.

Bilim insanları, düşen puanların en büyük nedeninin etkileşim eksikliği olduğunu belirtti. Çocuklar parklardan, oyun alanlarından ve okullardan uzak kalarak dış dünyayla yeterince iletişim kuramadı, bu da test sonuçlarına yansıdı.

Araştırmacılar, düşük sosyo-ekonomik çevredeki çocukların testlerde daha kötü performans gösterdiğine de dikkat çekti. "İnsan hayatının ilk birkaç yılı bilişsel gelişim için kritik öneme sahip" diyen araştırmacılar, düşük IQ'nun uzun vadeli bir etkisi olup olmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

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