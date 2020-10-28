Pandemide Gribe Karşı Önlem Alın

Kış yaklaşırken, influenza virüslerinin neden olduğu grip için tehlike çanları çalıyor. Koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken, mevsim değişimiyle birlikte ortaya çıkan griple birleşmesi pek çoğumuzu endişelendiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu riskli süreçte gripten korunma yollarını anlattı…

KİMLER RİSK ALTINDA?

Öksürme ve hapşırmayla bulaşan viral bir hastalık olan grip; titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, kas, eklem, kulak, boğaz ağrıları, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlılarda zatürreye çevirebiliyor. 65 yaş üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetmezliği, böbrek, kanser, kanser tedavisi görenler ve diyabet hastaları) çocuk ve hamileler gripte risk grubunda bulunuyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Grip genellikle kasım ve aralık aylarında başlayıp, ocak, şubat ve mart aylarında yoğun olarak görülüyor. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu güçlü bir bağışıklıktan geçiyor. Dengeli ve yeterli beslenen, bağışıklığı desteklenmiş kişiler grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlara kolay kolay yakalanmıyor. Yakalansa da daha çabuk atlatıyor. Covid-19 tedbirleri de (maske, hijyen ve mesafe) gripten korunmayı sağlıyor. Grip mevsiminde de kalabalıktan kaçınmak sağlık açısından büyük fayda sağlıyor.

TAZE SEBZE VE MEYVE YİYİN

Taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi, gripten korunmayı sağlıyor. Sarı, yeşil, kırmızı ve turuncu renkten sebze-meyvelerin tüketilmesi bağışıklık sistemini en üst düzeyde tutuyor. Havuç, portakal, mandalina, domates, brokoli, marul, maydanoz, semizotu, lahana, greyfurt gibi sebze-meyveler bağışıklık sistemini destekleyip, gribe kalkan oluyor. Yine uyku ve düzenli spor da bağışıklığı güçlendiriyor.

AŞI KORUYUCU MU?

Her aşıda olduğu gibi grip aşısında da yüzde 100 korunmanın olmadığını unutmamak gerekiyor. Uzmanların bir kısmı, grip aşısının yapılmasını önermiyor. Ancak grip virüsünün neden olduğu zatürre, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, orta kulak iltihabı nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Grip, tüm dünyayı böylesine etkileyen bir hastalıkken aşısının gereksiz olduğunu açıklamak, sorumsuzluk ve cehalet örneğidir.