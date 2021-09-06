Pandemide hareketsiz kalmayın

Covid-19, kendi etkileri dışında aynı zamanda karantina süreçleriyle de sağlığın birçok alanında ciddi olumsuz etkilere neden oldu. Kemik sağlığımız da bunlardan biri…

Covid-19, kendi etkileri dışında aynı zamanda karantina süreçleriyle de sağlığın birçok alanında ciddi olumsuz etkilere neden oldu. Kemik sağlığımız da bunlardan biri… Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Davud Yasmin, pandemi sürecinde kemik ve eklemleri güçlendirme yollarını şöyle açıkladı:

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Davud Yasmin

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Pandemide evden çalışmanın artmasıyla beslenme ve yaşam alışkanlıklarımız değişirken, tanı ve tedavi için hastaneye gitme alışkanlığımız da artık eskisi gibi değil. Böyle bir süreci birçoğumuz daha önce hiç deneyimlemedik. Sürecin getirdiği belirsizlik ortamı beraberinde birtakım sorunları da hayatımıza taşıdı. Eklem hareket kısıtlılıkları, kireçlenme, kas eklem ağrıları, tendinit gibi kas kiriş yeri ağrıları, bileklerde karpal tünel sendromu gibi sinir sıkışma sorunları, sırt ve bel ağrıları… Ergonomik olmayan ev koşullarında uzun süre oturarak çalışmak zorunda kaldığımız bu dönemde, işte bunlar gibi pek çok kemik eklem sorunuyla da artık daha sık karşılaşır olduk.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ARTTI

D vitamini döngüsünün sağlanması için yeterli güneş ışığının alınmaması ve dengesiz beslenme sonucu, hastalarda 2 kat daha fazla D vitamini eksikliği gözlemleniyor. D vitamini eksikliği ve hareketsizliğin bir araya gelmesi ise, özellikle 65 yaş grubu ve üzeri hastalarda ciddi oranda osteoporoz (kemik erimesi) artmasına ve aynı zamanda yaşlı grup hastalarda düşmeye bağlı daha fazla kırık görülmesine de neden oluyor. Çocuk yaş gruplarında da benzer tablolar var.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Aşağıdaki basit önlemlerle kemik eklem sağlığınızı koruyabilirsiniz…

■ Kemik eklem sağlığınız için ev içinde ya da dışında günde en az 5000-7500 adım atmayı ihmal etmeyin ve bunu günlük rutininize dönüştürün.

■ Evde çok basit egzersizlerle kaslarınızın sağlığını ve gücünü koruyabilirsiniz. İşin içine biraz eğlence de katın, fonda sevdiğiniz bir müzik açabilirsiniz…

■ Günde en az 20 dakika kol ve bacaklarınızı güneş ışığıyla buluşturun.

■ Doktorunuzun da yönlendirmesi ve önerisiyle beslenmenizde D vitamini açısından zengin besinler almaya özen gösterin. Özellikle kilo aldırıcı, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edin.

■ Evden çalışıyorsanız mümkün olduğunca çalışma koşullarınızı iyileştirin. Ergonomik bir ortam olması ortopedik sağlığınız için önemli. Oturarak çalışıyorsanız her 45 dakikada bir kalkın, 10 dakika dolaşın.

■ Evde özellikle yaşlılarınız için ev kazalarını engelleyici tedbirler alın. Örneğin kayıp düşmeye sebep olacak halıların kaldırılması gibi.

■ Bir düşme veya kaza olduğunda geçiştirmeyin, mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurun. Unutmayın ki, geciktirilen ve ihmal edilen durumlar bazen geri dönüşü olmayan sakatlıklara neden olabiliyor.

TEDAVİYİ ERTELEMEK RİSKLİ

Pandeminin sağlığımıza bir diğer önemli etkisi de hastaneye başvurma alışkanlıklarında yarattığı değişim. Hastalık bulaşma korkusu ve karantinanın getirdiği kısıtlama tedbirleriyle pek çok insan tedavilerini erteledi. Bu nedenle ortopedik hastalıklarda komplikasyon, hatalı kırık kaynamaları, teşhiste geç kalınmış kemik kanseri vakaları daha da arttı.