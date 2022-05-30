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Pandemide iyot kullanımı patladı, tiroid zehirlenmeleri arttı

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde çarpıcı tespit... Pandemi döneminde coronadan korunmak için kontrolsüzce kullanılan iyot, D vitamini ve selenyum gibi destek ürünlerinin tiroid zehirlenmelerine yol açtığı açıklandı.
Pandemide iyot kullanımı patladı, tiroid zehirlenmeleri arttı

İtalya’nın Milano kentinde geçen hafta düzenlenen ve 100’e yakın ülkeden 4 bine yakın metabolizma hastalıkları ve endokrinoloji uzmanının katıldığı Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde (ECE 2022) dikkat çeken konuların başında, pandemi döneminde kontrolsüzce kullanılan vitamin destek ürünlerinin vücutta yarattığı olumsuz etkilerin konuşulduğu oturumlar yer aldı.

FONKSİYONLARIN BOZULMASINA NEDEN OLUYOR

Bağışıklığı güçlü tutmak ve coronayı daha hafif geçirmek kaygısıyla özellikle D vitamini, selenyum ve iyot gibi mineral ve vitamin desteklerinin doktor kontrolü olmadan yoğun bir şekilde kullanılması, başta kalp böbrek sistemi olmak üzere, tiroit fonksiyonlarının da bozulmasına neden oluyor.

Avrupa Endokrinoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, aşırı iyot kullanımı nedeniyle ülkemizde de zehirli guatr vakalarında artış yaşandığına işaret etti. Prof. Dr. Yıldız, doktor kontrolü olmadan, eksikliği tespit edilmeden eş dost tavsiyesiyle yüksek dozlarda kullanılan D vitaminin kalp ve böbreklerde, iyodun ise tiroit bezinde tahribata yol açarak zehirli guatr vakalarında artışa yol açtığını kaydetti:

VİRÜSTEN KORUNMAK YERİNE TİROİT HASTASI OLDULAR

– Vücudumuzda hormonların gerek az gerekse fazla olması, sağlık sorunlarına yol açıyor. Hormonların istediğimiz düzeylerde olabilmesi için bunların yapımlarında kullanılan minerallerin de istediğimiz oranda bulunması lazım.

– Dışarıdan alınan mineraller içinde en önemlilerinden bir tanesi iyi iyot. İyodun, tiroit hormonunun yapımında rolü var. Fakat pandemi döneminde yaşadığımız önemli bir problem, Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için kişilerin kontrolsüz bir şekilde eser element kullanımına başlamaları oldu.

– İyot kullanımı da kontrolsüz şekilde arttı. Öyle ki dışarıdan yüksek oranlarda iyot alınması bize, coronadan korunma değil, tiroit hastalıklarının artışı olarak geri dönmeye başladı. Dışarıdan yüksek doz iyot almanın yol açtığı sorunların başında ise hipertiroidi, yani tiroit hormonlarının kanda yükselmesi ya da zehirli guatr geliyor.

– Yüksek miktarda iyot, vücudumuzun tiroit bezini yabancı bir doku gibi kabul etmesine neden olabiliyor ve tiroit tahribatına yol açarak hipotiroidi dediğimiz tiroit bezinin az çalışmasına da neden olabiliyor. 

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