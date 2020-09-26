Pandemide kalp sağlığı için 6 öneri

‘Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de kalp sağlığınızı ihmal etmeyin’ diyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, önemli tavsiyelerde bulundu.

Pandemi sürecinde kalp sağlığımızın önemi bir kez daha anlaşıldı. Zira kalp hastalarında Covid-19'un daha şiddetli seyrettiği ve ölüm riskinin daha fazla olduğu farklı ülkelerde yapılan araştırmalarla kanıtlandı. Dolayısıyla bugünlerde kalp sağlığımıza dikkat etmemiz şart. Kardiyoloji Uzmanı ve Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, kalbimiz için olmazsa olmaz 5 hayati kuralı şöyle sıraladı…

ENDİŞE ETMEYİN, ÖNLEM ALIN

Pandemi sürecinde de kalp damar sağlığımızı tehdit eden riskleri ortadan kaldırmamız veya bu risklerden uzak durmamız gerekiyor. Endişe etmeyin. Kalp sağlığımız için yapacaklarımız yıllardan beri belli ve çok da zor değil. İşte yararı bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi öneriler:

BUNLARI YAPIN

1) Hareketli olalım. Düzenli hareket sağlık için en temel gereklilik. İş ve özel hayatında daha çok hareket edenlerin daha sağlıklı olduğu ve daha uzun yaşadığı kanıtlandı.

2) Kilomuza dikkat edelim. Uygun kiloda olmaya çalışalım. Vereceğimiz her 10 kilo ile kan basıncımızın 10 mmHg aşağı inecektir.

3) Kötü alışkanlıklardan uzaklaşalım. Elbette sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmayalım, kullanıyorsak hemen bırakalım.

4) Sağlıklı ve dengeli beslenelim. Düzenli olarak sebze ve meyve, lifli besinler tüketelim. Hayvansal yağ tüketimini azaltalım.

5) Kan basıncımızı düzenli ölçelim. Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) kalp hastalığının ve felcin en sık sebebidir. Normal kan basıncı her yaş için 120/80 mmHg ve altında olmalıdır. Hipertansiyon tedavisi ile kalp krizi, felç, kalp yetersizliği, böbrek yetmezliği ve tüm bunlara bağlı ölümlerin azaldığı defalarca kanıtlanmıştır. Hipertansiyon tedavimizi aksatmayalım.

6) Kan şekerimizi ve kan kolesterol değerlerimizi bilelim. Bu değerler yüksekse tedavi olalım. Kolesterol yüksekliğinin tedavisiyle kalp krizi, felç, kalp yetersizliği ve tüm bunlara bağlı ölümlerin azaldığı araştırmalarla ispatlanmıştır.

BU HASTALIKLARA DİKKAT!

Kalp ve damar hastalıkları olarak tanımladığımız hipertansiyon, kalp krizi, kalp yetersizliği ve diyabete bağlı böbrek yetmezliği gibi hastalıklar Covid-19 seyrinde riskli durumlar olarak karşımız çıkıyor. Bu kişilerde şiddetli hastalık veya yoğun bakım riski artıyor.

KONTROLE GİTMEYE ÇEKİNMEYİN

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven; 29 Eylül Dünya Kalp Günü öncesinde diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve hava kirliliğinin kardiyovasküler hastalıkların baş nedenlerinden olduğuna dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı… ‘COVID-19 salgını nedeniyle insanların hastanelerden ve doktorlardan kaçındığı bugünlerde, kalp rahatsızlıkları gibi önemli sağlık sorunları olanların, kalplerine her zamankinden daha fazla önem vermeleri ve doktor kontrollerini aksatmamaları gerekiyor.