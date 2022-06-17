Pandemide KKTC'de işsizlik ödeneği kuşa döndü almak imkansız hale geldi!

İki yıl boyunca yaşanan Pandemi döneminde KKTC'de uygulanan işsizlik ödeneği miktarı azaltılırken işsizlik ödeneği daha önce altı ay boyunca yapılırken bu süre dört aya düşürüldü.

MÜRACAAT BİLE EDİLMİYOR

İşsizlik ödeneğinin hem azaltılması hem de süresinin kısıtlanmasından sonra bir çok işsiz kalan kişi ödeneğe ulaşmakta zorluklar yaşamaya da başladı.

MEMURLAR SORUNLAR ÇIKARIYOR

Özellikle Sosyal Sigortalar Dairesi'nde bazı müfettişlerin işsizlik ödeneği almaya çalışan vatandaşlara zorluklar çıkardıkları öğrenildi. Bazı vatandaşların bu konularda tazminat davaları açmak için girişimler de yaptığı belirtiliyor.