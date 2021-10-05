Pandemide meme kanserine dikkat!

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ölümcül bir kanser türü… Ancak erken tanı ve geliştirilmiş yeni tedavi yöntemleri sayesinde sağ kalım oranları giderek artıyor.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ölümcül bir kanser türü… Ancak erken tanı ve geliştirilmiş yeni tedavi yöntemleri sayesinde sağ kalım oranları giderek artıyor. “Dolayısıyla düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor” diyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle hastalıktan korunma yollarını şöyle anlattı…

Prof. Dr. Metin Çakmakçı

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ NEDİR?

Meme kanserinin en önemli belirtisi memede bir kitlenin olmasıdır. Meme derisinde kızarıklık, şişme, meme başından gelen kanlı akıntı gibi belirtiler görülebilse de esas olarak kitleye bakmak lazım. Meme kanserinin ağrı ile bir ilişkisi yok. Ağrılı bir meme, meme kanserine işaret etmez. Meme kanseri, lenf yolları ile öncelikle koltuk altındaki lenf bezlerine gider. Koltuk altındaki sertlik ve şişlikler de meme kanseri belirtisi olabilir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşte meme kanseri riskini azaltmanın 8 yolu:

1- Özel bir risk faktörünüz yoksa 40 yaşından itibaren her yıl meme muayenenizi ve tetkiklerinizi ihmal etmeyin.

2- Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, erken tanı ve tedavi başarısı açısından önemli. Ayda bir, adetinizin bitiminden 3 ila 5 gün sonra kendi kendinize meme muayenesi yapın.

3- Anne ya da baba tarafında meme kanseri ya da bazen yumurtalık kanseri hastalarının olması meme kanserine yakalanma riskini yükseltebiliyor. Risk grubundaysanız hekiminize danışarak 40 yaşından önce düzenli kontrollerinizi yaptırmaya başlayın.

4- Özellikle düşük yağlı ve sebze-meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. İşlenmiş gıdalardan ve fazla şeker tüketiminden de kaçının.

5- Obezite, kanser riskini artıran bir faktör. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulun.

6- Sigaradan ve pasif içicilikten uzak durun.

7- Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.

8- Yaşam şekli, çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini tetikleyebiliyor. Stres düzeyinizi azaltmak için kendinize uygun yöntemler bulmaya gayret gösterin.



ŞİKAYETLERİ OLANLAR NE YAPMALI?

Pandemi nedeniyle düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmesi ve Covid-19 korkusuyla doktora, sağlık kuruluşlarına başvurulmaması erken tanı şansını engelleyerek özellikle ileri evre kanser vakalarında artışa neden oldu. Oysa erken tanı kanser tedavisindeki başarıyı artırır. Yakınmaları olan hastalar, hele bu yakınmalar artarak seyrediyorsa bunların altta yatan nedeninin ne olduğu konusunda gerekli araştırmaların yapılması için sağlık kurumlarından kaçmamalı. Bir tarafta pandemi de olsa sağlığımızı korumazsak sağlığı ciddiye almazsak gerekli tetkik ve tedavileri zamanında yaptırmazsak bu ihmallerden doğacak ek sorun ve kayıplar Covid-19'un yarattığı hasarla yarışır hale gelebilir.