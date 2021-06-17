  • BIST 1.423
  • Altın 502,128
  • Dolar 8,6524
  • Euro 10,3318
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Pandemide meme sağlığınızı ihmal etmeyin

» »
Pandemide virüs kapma endişesiyle pek çok kadının meme kontrolünü ertelediğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Leyla Zer, “Bu yüzden maalesef ileri evre hastalarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.
Pandemide meme sağlığınızı ihmal etmeyin

Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanser türü… Uzmanlar son 20 yılda ülkemizde meme kanseri sıklığının 2 kat arttığını ve genç yaşlarda da görülmeye başladığını belirtiyor. Peki meme kanserinden korunma yolları nelerdir? İşte Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Zer'in önerileri.

Sağlıklı yaşam: Obeziteden kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, alkolden uzak durmak, uzun süre hormon replasman tedavisi almamak, uzun süreli doğum kontrol hapları kullanmamak meme kanseri riskini yüzde 50 oranında azaltır. Düzenli ve yeterli bir uyku düzeni oluşturulması, karanlık ortamda uyumak pek çok tümörde olduğu gibi meme kanserinde de koruyucu bir rol üstlenir. Gece salgılanan melatonin hormonu hücreleri yenileyici, bağışıklık sistemini düzenleyici, vücudun biyolojik ritmini ayarlayıcı, anti-oksidan özellikleriyle meme kanseri üzerinde baskılayıcı etki yapar.

İlk görülecek adetin geciktirilmesi: Günümüzde çevresel faktörler, farklı uyaranlar ve hatalı beslenme sonucu ilk adet görme yaşı 10-12'ye düşmüştür. Çocukların dengeli beslenmesi, şişmanlamaması, çok küçük yaşlarda düzenli olarak spora başlatılması ilk adet yaşının gecikmesini sağlar.

30 yaşından önce doğum yapmak: 30 yaşından önce doğum yapmak meme kanseri riskini azaltır. Doğurma yaşı geciktikçe meme kanseri olma riski de artırır.

Egzersiz yapmak: Yapılan çalışmalarda düzenli olarak haftada 7 saat (günde 10-15 bin adım) egzersiz yapılmasının meme kanseri riskini yüzde 25-30 kadar azalttığı gösterilmiştir.

 

Kilo almamak: Menopozda şişmanlık meme kanseri riskini artırır. Vücut-kitle indeksinin 25 civarında tutulması özellikle menopozdaki kadınlarda meme kanserinde koruyucu bir unsurdur.

Süt verme: Çalışmalar  toplam olarak 12 aydan daha uzun süre emzirmenin meme kanseri  riskini azalttığını göstermektedir.

 

GEÇ KALMAYIN SAĞLIKLI KALIN

Meme kanserinin tedavisindeki başarı şansı, kanserin ne kadar erken evrede yakalandığı ile doğrudan ilişkilidir. Geç tanı almak, memede daha büyük cerrahilerin geçirilmesine yol açacak ve bu durum hastayı daha zorlu sürece sokacaktır. Pandemide pek çok kadının korona endişesiyle meme kontrollerini ertelediklerine ve bu nedenle meme kanseri tanısında gecikme olduğuna sıklıkla şahit oluyoruz. Maalesef virüs kapma korkusuyla kontrol zamanı gelen ve şikayetleri olan hastalar hastaneye gitmeye kaçındı. Bu yüzden hastaneye büyüyen kitleler, deriye açılmış yara halinde tümörler ve koltuk altı lenf bezlerinde büyüme ile başvuran ileri evredeki hastaları görmek pandeminin üzücü sonuçlarından biri oldu. Dolayısıyla gerekli tedbirleri alarak kontrolleri aksatmamak hayati önem taşır.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu hataları hemen her gün yapıyoruz ama… Dikkat! Bağışıklığınızı zayıflatabilir16 Haziran 2021 Çarşamba 21:01
  • Araştırma: Birçok Ülkede Sığınmacıların Aşıya Erişimi Yok16 Haziran 2021 Çarşamba 20:50
  • Hamileler Covid-19’u daha ağır geçirebiliyor! Dikkat...16 Haziran 2021 Çarşamba 20:31
  • Maske kullanımı bu sorunu açığa çıkardı! Ağız kokusuna karşı 7 etkili önlem!16 Haziran 2021 Çarşamba 20:04
  • Elon Musk’un hastalığı Asperger Sendromu nedir?16 Haziran 2021 Çarşamba 19:42
  • Pandemi nedeniyle kanserde ileri evre tanısı artıyor!16 Haziran 2021 Çarşamba 19:33
  • E-Sigara Covid Riskini 5 Kat Artırıyor!16 Haziran 2021 Çarşamba 18:31
  • Kalp hastalığı, kanser ve şimdi de depresyon… Kahvenin yararları artıyor16 Haziran 2021 Çarşamba 13:27
  • Pandemide uyuz vakaları arttı16 Haziran 2021 Çarşamba 13:02
  • Teknoloji Bağımlılığına Karşı 9 Etkili Öneri!15 Haziran 2021 Salı 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti