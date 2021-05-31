Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 8’inci kez “Dijital Çağda Kriz İletişimi” başlığında gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri’nde iletişim, medya ve halkla ilişkiler dünyasının duayen isimleri buluştu. TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Onursal Başkanı Fügen Toksü, pandemide yöneticilerin daha fazla empati yapmaya başladıklarını söyledi. Pandeminin yönetim modellerini de değiştirdiğini, hayatımıza giren dijital hayatın bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin 8’incisi Dijital Çağda Kriz İletişimi ana temasıyla gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden sempozyumda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli konuşmacılar yer aldı.

Sempozyumun son gününde TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Onursal Başkanı Fügen Toksü, “Covid-19 Döneminde Liderlik ve Kriz Yönetimi” başlıklı konuşmasında pandemi döneminin yönetim modelleri, liderlik ve iletişim üzerindeki etkilerine değindi.

Pandemide yöneticiler daha çok empati yapmaya başladı

Pandemi döneminde iletişimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Fügen Toksü, pek çok alanda olduğu gibi yönetim modellerinin de bu dönemde değiştirdiğini söyledi. “Bir iletişimci olarak bu dönemi iyi ki yaşamışız diyorum.” diyen Fügen Toksü, “Çünkü bize çok büyük öğretileri var. Meslektaşlarımızla bir araya gelme imkanlarını doğurdu. İş dünyası, bir bankayı düşünün 20 bin kişi çalışıyor. 20 bin kişinin bir liderle karşılıklı gelmesi imkansız ama bu zoom sistemleriyle hem uzaklık aynı zamanda da yakınlık doğdu. Yönetim modelleri çok değişti. Zihniyetler değişti. Yöneticilerin bu dönem insani ve vicdani yönlerini gördük. Ne kadar empati yapabildiklerini gördük. KPMG’nin de bir araştırması var. Mart’tan Mart’a bir yıl arayla yapmış. Hastalığı yöneticiler kendileri ve ailelerine yaklaştıkça daha fazla hissettikleri için daha çok empati yapmaya başlamışlar.” diye konuştu.

Dijital hayat devam edecek

Yaşadığımız kaos döneminin en önemli noktasının dijital hayata kattığı, bizlerin buluşma ivmesi olduğunu kaydeden Fügen Toksü, “Bundan sonra da aslında göstergelerin hepsi bu hayatın devam edeceğini söylüyor.” dedi.

Doğru, açık ve şeffaf iletişim birçok krizin çözümleyicisidir

Dijitalde bambaşka bir evrimleşme geçirildiğini kaydeden Figen Toksü, “Bu zoom sistemleriyle birebir karşı karşıya geldik. Genel müdürle ayrı asansörle çıkmak, ayrı yerde yemek yemek modelleri artık kayboldu. Çalışanlarla arasında böyle bir empati ve görüşme olduğu zaman krizleri zaten daha minimize ediyorsunuz. Neden? Çünkü çalışanlarınız sizin hayattaki en büyük destekçiniz. O destekçiler zaten size en büyük sözcünüz ve onlar sizin için en büyük kriz kalkanı oluşturuyor. Bütün paydaşlarla da bu ortamlarda bir araya gelme imkanı oldu. Doğru, açık ve şeffaf iletişim birçok krizin çözümleyicisidir.” dedi. Fügen Toksü, dijital hayattaki iletişimin de çok iyi öğrenilmesi gerektiğini kaydetti.

İletişimin en önemli olduğu dönemdeyiz

İletişim en önemli olduğu dönemde olunduğunu belirten Figen Toksü, “Hem liderler için hem paydaşlar için hem kurumların kendi yapıları için iletişimin en yüksek hissedildiği, en önemli olduğu dönemdeyiz.” dedi.

Liderlerden güven vermelerini istiyoruz

Araştırmaların iş yerlerinin geleceği için en önemli kavramın %90 oranında güven oluşturmak ve bunun da en önemli destekçisinin etik kavramı olduğunu kaydeden Toksü, “Biz bu güven etrafında buluştuğumuz zaman zaten krizleri kolay aşabilme imkânına da sahibiz. Çünkü biz liderlerden bizlere güven vermelerini istiyoruz, hem çalışan olarak hem de insan olarak.” dedi.