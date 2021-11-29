Pandeminin 2021'de turizme tahmini maliyeti 2 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), koronanın 2021 yılında küresel turizmde 2 trilyon dolarlık gelir kaybı yaratacağı tahmininde bulundu. Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Dünya Turizm Örgütü, sektörün toparlanmasının "kırılgan" ve "yavaş" olduğunu söyledi.

Örgütün yaptığı açıklamaya göre pandemi öncesinde, 2019 yılında dünya genelinde 1,5 milyar uluslararası turist gelişi kaydedildi. 2021 yılında ise bu sayının yüzde 70-75 oranında düşük olacağının tahmin edildiği, 2020 yılında da benzer bir düşüşün yaşandığı açıklandı.

Küresel turizmin geçen yıl da yaklaşık 2 trilyon dolarlık gelir kaybı yaşadığını açıklayan BMDTÖ krizin vurduğu başlıca sektörler arasında turizmin bulunduğunu açıkladı.

Orta vadeli görünüm umut verici değil

Örgüt sektörün gelecek yılki durumuna dair bir tahminde bulunmazken orta vadeli görünümün umut verici olmadığını ifade etti. BMDTÖ'nün açıklamasında "dünya genelinde eşitsiz aşılama oranlarının" ve Delta ya da Omicron gibi yeni varyantların "zaten yavaş ve kırılgan olan toparlanmayı etkileyebileceği" kaydedildi.

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, AFP'ye yaptığı açıklamada birçok ülkede yeni virüs kısıtlamalarının ve kapanmaların "durumun ne kadar öngörülemez olduğunu" ortaya koyduğunu söyledi.

Pololikaşvili BMDTÖ'nün Madrid'de Salı günü başlayan yıllık genel kurulunun açılışında "Bu, turizm endüstrisinde tarihi bir kriz ama turizmin hızlı bir biçimde toparlanma gücü var" diye konuşmuştu. Pololikaşvili "2022'nin 2021'den çok daha iyi olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BMDTÖ virüs nedeniyle yürürlüğe konan seyahat kısıtlamalarının yanı sıra petrol fiyatlarının artması, tedarik zincirlerinin bozulması gibi ekonomik sonuçlardan da turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Pololikaşvili ülkelerden virüs protokolleri ve kısıtlamaları uyumlu hale getirmelerini, turistlerin "kafa karışıklığı yaşadığını" ve seyahatin koşullarını tam olarak bilemediklerini söyledi.

"Üçüncü çeyrekteki iyileşmeye karşın toparlanmanın hızı, dünyanın farklı bölgelerinde hareketlilik kısıtlamalarına, aşılama oranlarına ve yolcu güvenine göre eşitsiz olmaya devam ediyor" diyen Pololikaşvili özellikle Asya ve Pasifik ülkelerinde turist gelişlerinin yüzde 95 oranında düştüğünü söyledi.