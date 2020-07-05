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"Pandemiye hazır olmadan, virüse davetiye çıkardınız!"

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut sosyal medyada yaptığı açıklamada hükümetin pandemiye hazır olmadan sınır kapılarını açmasını eleştirdi.
"Pandemiye hazır olmadan, virüse davetiye çıkardınız!"

Gürkut'un sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

 

DURUN!

Pandemiye HAZIR olmadan, VİRÜSE DAVETİYE çıkardınız!

Ocak ayından beri sağlık sistemini güçlendirin virüs geliyor dedik, kulak vermediniz.

10 Mart’ta hazır olmadığımız için ilk vakayla ülkeyi KAPATMAK zorunda kaldık. Niye? Size sağlık sistemini pandemiye hazır hale getirecek zamanı kazandırmak için.

Siz yine çok konuştunuz, az iş yaptınız.

“Ülkenin kapalı kalmaya dayanacak hali kalmadı, güvenli olan HAZIR olmaktır” dedik.

“1Temmuz’da ülkenin sınırlarını açarsanız yeniden vakalar görülecek, pandemi hastanesi lazım” dedik.

Duymadınız.

Eylem yaptık, uyardık.

Harekete geçmediniz. ÜLKEYİ AÇMALIYIZ, AMA BUNUN İÇİN DE

-COVID hastaları için ek yatak kapasitesi oluşturmalı

-Yoğun bakımları ve çalışacak personeli hazır hale getirmeli

-Bilimsel temele dayanan bir test politikası oluşturmalı, test kitlerinin devamlılığını sağlamalı ve kapasiteyi artırmalı

-Tedavi için gerekli ilaçları, malzemeleri hazır etmeli

-Tomografi, bronkoskopi gibi cihazları hazırlamalı

-COVID dışı hastaların hizmetini aksatmayacak, hastalarla sağlık çalışanlarını oradan oraya sürüklemeyecek bir organizasyonu hazır etmelisiniz dedik.

SİZ NE YAPTINIZ?

“Pandemi hastanesi yoktur! Ama bunu söylemeyin, dünya duymasın!” dediniz.

Sağlık örgütlerine rağmen, halka rağmen, son çare olarak açtığımız davaya rağmen HAZIR OLMADAN sınırları açtınız. 3 günde 3 karar değiştirdiniz HİÇBİRİNİ uygulayamadınız.

Hala SADECE KONUŞUYORSUNUZ.

Ama vakalar artıyor.

En güvenlisi HAZIR olmaktır.

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