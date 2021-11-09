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Pandemiye karşı okulların kapanması işe yaramıyor

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Yeni çalışma, Japonya'daki okul kapatmalarının, pandeminin en yaygın dönemi 2020 baharında COVID-19'un yayılmasını durdurmadığını buldu.
Pandemiye karşı okulların kapanması işe yaramıyor

Yeni çalışma, Japonya'daki okul kapatmalarının, pandeminin en yaygın dönemi 2020 baharında COVID-19'un yayılmasını durdurmadığını buldu.

Araştırmacılar okulların kapanmasının pandemi üzerindeki etkisini inceledi.

Yeni bir çalışma, Japonya'daki ilk pandemi dalgası sırasında 2020 baharında okulları kapatan ve kapatmayan belediyelere baktı.

ABD ve Japonya'dan araştırmacılar, sınıfları kapatan ve kapatmayan alanlar arasında 100 bin başına vaka sayısında istatistiksel bir fark bulamadı.

Önceki çalışmalar, çevrimiçi eğitimin hem öğrencilerin akademik yetenekleri hem de zihinsel sağlıkları için kötü olduğunu tespit etmişti.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden ve Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'ndeki Otomasyon Enstitüsü'nden araştırmacılar ise yüz yüze öğrenmenin önlenmesinin New York'ta gençler arasındaki enfeksiyon sayısını yalnızca yüzde dört azalttığını buldu.

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