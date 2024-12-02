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Panel: Ölümünün 100. Yılında FRANZ KAFKA

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Girne Düşünce Derneği, Edebiyat dünyasının ikonik yazarı  Franz Kafka, ölümünün 100. yılında anıyor.
Panel: Ölümünün 100. Yılında FRANZ KAFKA

Girne Düşünce Derneği, Edebiyat dünyasının ikonik yazarı  Franz Kafka, ölümünün 100. yılında anıyor. Bu vesileyle, yazarın zamana meydan okuyan eserlerini ve gizemli yaşamını ele alınacağı  bir panel düzenleniyor.

İşte panel detayları;

Tarih: 3 Aralık Salı 2024,                             Saat: 19:30                                Yer:   DOME HOTEL, GİRNE

Konuşmacılar

Evren İnançoğlu:

Evren İnançoğlu, Kıbrıs, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta denemeleri yayımlandı. 2015 yılından beri "Bütünsüz" isimli kişisel blog'unda yazılar yazmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde davranış bilimleri yüksek lisansı yaptı. İlgi alanları arasında sinema, televizyon, edebiyat, felsefe ve teori bulunmaktadır.

Pervin Yiğit:

1 Haziran 1983’de Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, 2005 yılında ise ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden lisans derecelerini aldı. ODTU Felsefe bölümünde yüksek lisansı bitirdikten sonra İngiltere'de Sussex üniversitesinde “Intellectual History” alanında doktorasını tamamladı. Sonrasında ise Kıbrıs’a dönerek çeşitli üniversitelerde on yıl çalıştıktan sonra iki yıl önce hayatına lise öğretmeni olarak devam etmeye karar verdi. Su an Türk Maarif Koleji’nde felsefe grubu öğretmenliği yapmakta olan Yiğit’in Ferimah adında bir kitabı da bulunmaktadır.

Halil Duranay:

Duranay, 2012’de İstanbul merkezli bağımsız yayınevi Kült’ü kurdu. Avangard sanat, deneysel edebiyat ve eleştirel düşünce alanlarında çeviri ve telif eserler yayınlayan Kült’ün hala genel yayın yönetmenliğine devam ediyor. 2013 yılından beri Kültürel Çalışmalar, Semiyoloji, Görsel Algı gibi alanlarda DAÜ ve UKÜ’de dersler verdi. Duranay hala DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü yarı-zamanlı hocalarındandır. Koleksiyonerlik ve küratörlük alanlarındaki çalışmalarına 2016 yılından beri farklı alanlarda devam eden Duranay, otuzdan fazla sergi düzenledi ve birçok kültür projesini Lefkoşa’ya kazandırdı. 2023 yılında LTB himayesinde oluşturulan kültür politikaları belirleme ve arşiv çalışmaları merkezi ARKHE’yi kurdu ve projenin hala direktörlüğünü yapmaktadır. Duranay’ın yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır; Likantropi (2012), Acephale (2013), Saeculum Obscurum: Karanlık Çağ Diyetleri (2016), Konuşan Köpek: Aydın, Akademi & Ahmaklar Üzerine (2020), Fantom Ağrı (2021).                                                                                                               

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