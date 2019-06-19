Pangea Festival başlıyor

Muhteşem Bir Doğa, Sıradışı Müzikler, Ustalarından Müzik, Dans, Ritim ve Drama Atölyeleri!

Alevkayası'nın muhteşem doğasında 5-7 Temmuz arasında gerçekleşecek Pangea Festival'de sınır tanımayan müzikler, katılıma açık aktiviteler ve atölyeler yer alacak! İstanbul'dan sahne performanslarıyla ünlü Luxus grubu ve adanın kuzeyinden ve güneyinden bir çok grubun ve DJ’in performansı yer alacak. Ayrıca müzik, dans, ritim ve tiyatro atölyeleri, doğa yürüyüşü, 24 saat açık yemek standları ve dileyenin konaklayabileceği çadır alanı mevcut olacak! Genç veya yaşlı farketmeksizin müzik, sanat ve doğa severler, Pangea Festival’de tüm duygularına hitap eden sıradışı bir deneyim yaşayacak!



Luxus Pangea Festival için geliyor!

Pangea Festival’de Türkiye’den ve ada genelinden, sıradışı müzikler üreten müzisyenler sahne alacak. Bu yıl İstanbul’dan müziklerinde sınır tanımaksızın türler arası yolculuk yapan, sahnedeki enerjik performanslarıyla ün yapan Luxus grubu Pangea Festival için geliyor. bir çok uluslararası festivalde sahne almış rumba caz müziği yapan Lefkoşa’dan Rumba Attack festivalde sahne alacak olan diğer önemli grup. Bu iki grubun yanısıra Mağusa’dan roots reggae ve dub grubu Bunfyah, Limasol’dan funk jazz grubu Like Eddie, yine Lefkoşa’dan Didgeridoo Meditation festivalde sahne alacak. Festivalde İstanbul’dan Radyo Eksen gibi radio programları ile bilinen veteran Dj Tarkan Teymen’in yanısıra Radio Pangea, Mete Hatay, Famahostos gibi yerli djlerin bulunduğu 10’un üzerinde dj performans sergileyecek.

Luxus grubu 6 Temmuz, Cumartesi, saat 23:00’da sahne alacak.

Luxus “Zonk” (Kingo Disco Canlı Performans)





Festivalde Alevkayası doğası hakkında bilgilendirmeyi de amaçlayan doğa yürüyüşü yapılacak. Bölgedeki Ermeni Manastırı ziyaret edilecek ve manastır hakkında bilgilendirme yapılacak. Yürüyüş esnasında doğal alanların temizliği de beraberinde yapılacak.



Rumba Attack 6 Temmuz Cumartesi, saat 19:00’da sahne alacak





Rumba Attack “Harmonics” (Rialto Theatre Canlı Performans)





Studio 21.cc’den Derviş G. Zeybek ile “Dance Healing Workshop”, Kanenas Kanenos ile Pranayama Yoga seansı olacak. Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi superstarlar ile çalışmış, Brezilya Devleti tarafından nişanla onurlandırılmış, Brezilya vurmalı çalgılar ustası dünyaca ünlü Jozi Levi, katılıma açık, perküsyon eğitimi verecek. Kanenas Kanenos, Africa çok sesli şarkı söyleme atölyesini, Oya Akın ve Ellada Eva, y drama atölyesini katılıma açık gerçekleştirecek.

Pangea Festival ’18, Yoga Çalışması

Doğaya katkı sağlamak amacını da güden festivalde, Telsim’in desteği ile Kıbrıs’ın genelinden yerli yabancı katılımcıların el birliği ile Alevkayası’nın doğasının iyileştirilmesi ve temizlenmesi amaçlanıyor. Festival’in 3. Gününde piknik alanı ve çevresindeki orman alanının temizlenmesine odaklanılacak.

Festival alanında konaklamak isteyenler için tuvalet ve duşların olduğu çadır alanı bulunacak. Dileyen çadırını getirip kurabilecek, dileyen çadır kiralayabilecek.

Festival, Esentepe Belediye sınırları içerisinde yer alan Alevkayası Orman Şefliği’nin yakınındaki piknik alanında gerçekleşecek. Kıbrıs'ın birçok yerinden otobüs servislerinin sağlanacağı Festival, Cuma akşamı 18.00’da başlayıp Pazar günü Alevkayası Piknik Alanı ve çevresindeki orman alanında çevre temizliği aktivitesi ile 16:00’da son bulacak.

Pangea Festival’in iletişim sponsorluğunu Telsim, medya sponsorluğunu da United Medya Grubu ve Detay Gazetesi üstlendi. Çağkan Yapı İnşaat ise festivalde yapı malzemeleri sponsorluğunu üstlendi.

Pangea Festival’in programını, bilet fiyatlarını ve daha birçok detayını öğrenmek için www.pangeafestival.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Pangea Festival 18, paketleme naylonu üzerine resim çalışması