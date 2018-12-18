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Pankart açıp, eyleme hazırlanıyorlar

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KKTC’de önüne geçilemeyen hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık suçlarının önü alınamıyor.
Pankart açıp, eyleme hazırlanıyorlar

KKTC’de önüne geçilemeyen hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık suçlarının önü alınamıyor. Bir süre önce öğrencilere ev bulma ve yardım vaadi ile para alan, ancak gerekeni yapmayan bir kişiye yönelik olarak, dolandırılan öğrencilerin eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Pankartlar ile Polis Genel Müdürlüğü önünde eylem yapacaklarını belirten öğrencilerin, bu konuda girişim beklediklerini ve polisin gerekeni yapmasını bekledikleri öne sürülüyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, bizler 15 kişi kadar bir öğrenci grubuyuz. İsmi polise verdiğimiz ifadelerde belirtilen bir kişi, bize ev bulacak vaadi ile para aldı. Ancak ev kirası ve depozito olarak alınan paralar sonrasında bize ne ev nede evcik buldu. Kısacası hepimizi dolandırdı dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bu şahısın yıllardır bu işi yaptığını hatta polise yapılan şikâyetlerde ifadesinin de alındığını, hatta polise gidip görünmesi gerektiğini de öğrendik. Bizlerde dolandırıldıktan sonra bu durumu polise bildirdik. İfade verdik. Ancak adam benim arkam kuvvetlidir bana hiçbir şey olmaz diyerek bu duruma devam ediyor. Kimse de buna engel olamıyor ifadesinde bulundu.

Kimse bu şahsa bir şey yapamıyorsa bizler yapacağız. Pankart ile polis genel müdürlüğü önünde eylem yapıp gerekenin yapılmasını isteyeceğiz. Yine bir şey olmazsa bu kez başbakanlık ve ilgili bakanlıkların önünde eylem yapacağız diyen ayni kaynak, burası dağ başı değil. Herkes yaptığının cezasını çekmeli dedi.

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