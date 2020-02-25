Pankartlar asıldı! Perşembe günü grev var!

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(BAY-SEN), BRTK Müdürü Meryem Özkurt’tan bir an önce toplu İş Sözleşmesini imzalamasını talep etti.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “BRTK Yönetimi, çalışanların haklarına halel gelmemesini istiyorsa, Sendika ile mutabık kalınan ve karşılıklı imzalanan kararın arkasında durmalı, sayın Müdür’ün bir an önce Toplu İş Sözleşmesi’ni imzalayarak, yasallaşmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sendika Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları eylemler çerçevesinde bu sabah BRTK ana giriş kapısına pankart astı.

Özkurt: Bu eylemler sendikalaşmanın popülizme yenildiğinin göstergesidir

BRTK Kurumu Müdürü Meryem Özkurt Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN) gerçekleştirdiği pankart asma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, eylemle ilgili açıklamasında,eğer sendikaların varlık sebeplerinin çalışanların hak ve hukukunu gözetmekse bu eylemlerin anlamsız olduğunu belirtti.

Özkurt açıklamasında, ‘Eğer sendikaların varlık sebebi çalışanın hak ve hukukunu gözetmekse bu eylemler baştan anlamsızlaşmıştır. Zaten yönetim olarak biz gerekeni bugüne kadar yaptık ve yapmaktayız, bu güne kadar verilmemiş haketişleri çalışanlara vermekteyiz, vermeye de devam edeceğiz’ dedi.

Özkurt, kendisinin müdür olarak bu göreve zembille inmediğini, asistanlıkla başladığı çalışma hayatında her aşamayı yaşadığını ve devlet kadrolarında değil özel sektörde bu mücadeleyi verdiğini söyledi.

BRTK Müdürü açıklamasında, ‘Bu eylemlerin hiç bir haklı gerekçesi yoktur tamamen sendikalaşmanın dahi popülizme yenildiğin göstergesidir ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özer Kanlı ile anlaşamadığımız hiç bir konu yoktur, üstümde baskı yarattığı söylemlerin gerçekle alakası yoktur’ dedi.