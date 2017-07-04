Pansiyon odasında ölü olarak bulundu

Polis Lefke'de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 15:00 sıralarında, Lefke’de sakin Dilaver Kinyok (E-79) kalmakta olduğu pansiyon odası içerisinde ölü olarak bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.