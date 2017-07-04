 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.522
  • Altın 140,166
  • Dolar 3,5559
  • Euro 4,0439
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Pansiyon odasında ölü olarak bulundu

» »
Pansiyon odasında ölü olarak bulundu
Polis Lefke'de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 15:00 sıralarında, Lefke’de sakin Dilaver Kinyok (E-79)   kalmakta olduğu pansiyon odası içerisinde ölü olarak bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Siber: “Dönüşümlü başkanlık pazarlık konusu olamaz”03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:22
  • DAÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında protokol imzalandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:20
  • “Kuzey Kıbrıs’ın Jeolojik Mirası” Ercan Havaalanı’nda03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:05
  • Davulcu: “50 TL’lik fazladan kâr bir hayata mal oldu”03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:02
  • Nami, Eıde ile bir araya geldi03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:59
  • DAÜ Rektörü Osam isyan etti!03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:11
  • Tabelalar yerleştiriliyor: Çevreyi kirletmenin cezası 4000 TL03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:41
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borç ödeme uyarısı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:35
  • Arıklı: “Haklarımıza ve ilkelerimize halel getirmeyecek bir anlaşma istiyoruz”03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:33
  • Trafikte bir haftalık bilanço: 1 ölü, 29 yaralı…03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti