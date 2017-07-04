Pansiyon odasında ölü olarak bulundu

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 15:00 sıralarında, Lefke’de sakin Dilaver Kinyok (E-79) kalmakta olduğu pansiyon odası içerisinde ölü olarak bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 15:00 sıralarında, Lefke’de sakin Dilaver Kinyok (E-79) kalmakta olduğu pansiyon odası içerisinde ölü olarak bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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