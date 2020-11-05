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Panzer iki çocuğu ezdi: 19 bin TL ceza 'kanuna uygun' bulundu

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Panzer iki çocuğu ezdi: 19 bin TL ceza 'kanuna uygun' bulundu
Panzer iki çocuğu ezdi: 19 bin TL ceza 'kanuna uygun' bulundu

Silopi'de üç yıl önce panzerin girdiği evde 6 yaşındaki Furkan ve 7 yaşındaki Muhammed Yıldırım kardeşlerin ölümüne yol açmasıyla ilgili davada sanık polis Ömer Yeğit hakkında verilen 19 bin TL para cezası ile amiri Murat Maden’e verilen beraat kararına dair yapılan istinaf başvurusu reddedildi. İstinaf kararında "Vicdani kanaatin kesin tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırıldığı" ifadesi yer aldı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Gökhan Altay ve Mahmut Ruvanas'ın haberine göre;  Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek ölen 7 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davada istinaf itirazı reddetti.

Geçen yılın haziran ayında karara bağlanan davada, Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, panzer sürücüsü Ömer Yeğit hakkında "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanması" suçlamasıyla verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını 19 bin TL para cezasına çevirdi. Mahkeme, polis amiri Murat Maden hakkında ise beraat kararı verdi. 

"Hukuka aykırılık yok"

Yıldırım kardeşlerin aile avukatları, dosya savcısı ve Ömer Yeğit’in avukatları, kararın bozulması talebiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi, yapılan itirazları esastan reddetti. Mahkemenin ret kararında, sanık Yeğit ve Maden’in ifadeleri hatırlatılarak, yerel mahkemenin verdiği kararın “kanuna uygun” olduğu savunuldu. Kararda, yerel mahkemenin verdiği karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama sürecindeki usulü işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak değerlendirildiği, delillerin hukuki ve kanuni çerçevede tartışıldığı, vicdani kanaatin kesin tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırıldığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığı…”

Kararda, bu gerekçelerle sanık Yeğit’in avukatlarının yaptığı “beraat” başvurusu reddedildi. 

Olası kastla öldürme suçlamasına ret

Yıldırım kardeşlerin aile avukatlarının, sanık Yeğit’in “olası kastla öldürme” suçlamasıyla cezalandırılması talebi de reddedildi. Kararda, “…sanık Ömer'in taksirli hareketiyle (el freni olmayan araçta ani fren tedbirine başvurmaması) olayın meydana gelmesi olay yerini gören güvenlik kamerası bulunması panzerin duramayarak katılanlara ait eve girmesi şeklinde gerçekleşen olayda aksine beyan ve delil bulunmaması ve dosya kapsamından toplanması gereken tüm delilerin toplanmış olduğu gözönüne alındığı” gerekçeleriyle itiraz kabul edilmedi. 

Kararda, sanık Maden hakkında verilen beraat kararının da “hukuka uygun” olduğu ifade edildi. 

Dosya, Yargıtay'a taşınacak

İstinaf Mahkemesinin verdiği kararı değerlendiren Yıldırım kardeşlerin aile avukatlarından Rojhat Dilsiz, gerçek sorumluların yargılanması ve soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin bugüne kadar reddedildiğini anımsattı. Bundan kaynaklı ortada ciddi bir eksikliğin olduğunu vurgulayan Avukat Dilsiz, özellikle kolluk kuvvetlerinin fail olduğu dosyaların cezasızlıkla sonuçlandığını dile getirdi. Dilsiz, bu durumun “kabul edilemez” olduğunu belirterek, benzer taleplerle dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını aktardı. 

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