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Papa 10’uncu kez Noel ayinini yönetti

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Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in yönettiği ayin yapıldı.
Papa 10’uncu kez Noel ayinini yönetti

Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda Covid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır kısıtlı katılımla yapılan Noel ayinini bu yıl yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Papa Francis’in, Katolik aleminin ruhani lideri olmasından bu yana 10. kez yönettiği Noel ayinine son aylardaki diz ağrıları sebebiyle tekerlekli sandalyeyle katıldığı görüldü.

Ayine katılan inananları takdis eden Katoliklerin ruhani lideri, burada yaptığı konuşmada, Hz. İsa’yı andı.

Konuşmasında tüketimdeki açgözlülük konusunda uyarılarda bulunan Papa, güce ve paraya olan açlık sebebiyle insanların, komşularını ve hatta kardeşlerini bile tüketme durumuna geldiğini ifade etti.

Noel’de yoksulların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Papa, ayrıca savaşların mağdur ettiği çocukları da düşündüğünü söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, öğle saatlerinde de Noel ayini ertesinde dünya meselelerine dair mesajlar verdiği geleneksel “Urbi et Orbi” (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

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