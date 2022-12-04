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Papa 2. John Paul, rahiplerin çocuk istismarını görmezden gelmiş

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Hollandalı bir gazetecinin araştırması, Papa 2. John Paul'ün (2. Ioannes Paulus) Katolik Kilisesi'nin başına geçmeden önce piskoposluk yaptığı bölgedeki bazı rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiğini ortaya koydu.
Papa 2. John Paul, rahiplerin çocuk istismarını görmezden gelmiş

Hollanda kamu yayıncısı NOS’ta yer alan haberde, gazeteci Ekke Overbeek’in üç yıl boyunca Papa 2. John Paul’ün doğduğu ve piskoposluk yaptığı Polonya’da yaptığı arşiv araştırmalarına yer verildi.

Söz konusu araştırmaya göre, Papa 2. John Paul piskoposluk yaptığı Polonya’nın Krakow şehrinde idaresi altındaki bazı rahiplerin cinsel istismarını göz ardı etti ve onları görevden almadı.

Papa 2. John Paul, söz konusu istismara karışıp ceza alan bir rahibin görevine son vermeyip, onu başka bir piskoposluğa gönderdi. Çocuk istismarıyla suçlanan Eugeniusz Surgent isimli bir rahibin oda arkadaşına dayandırılan bilgiye göre ise Surgent, 2. John Paul’e yazdığı mektupta çocuk istismarından af dilemesine rağmen istismarı tekrarladı.

“RAHİPLERİ BAŞKA YERLERE GÖNDERDİ”

Çocuklarını istismar etmekle suçlanan başka bir rahip de bu durumu 2. John Paul ile konuştu.

Overbeek, araştırmaya ilişkin, “Krakow piskoposluğunda bazı rahiplerin çocuk istismarında bulunduğuna ilişkin kuvvetli deliller buldum. Henüz papalık görevine gelmemiş olan 2. John Paul’ün istismarı yapan rahipleri başka yerlere gönderip görevlerine devam etmelerini sağlayarak istismarı göz ardı ettiğini ve yeni mağdurların ortaya çıkmasına sebep olduğunu tespit ettim.” ifadelerini kullandı.

Overbeek, “Cinsel istismar skandallarında kiliseyi suçlu bulmayanların gerekçesi Papa’nın bunu bilemeyeceği, durumun ciddiyetinden çok geç haberdar olduğu ve bunun ABD’deki kiliselere has bir problem olduğu savına dayanıyordu. Bunun böyle olmadığı anlaşıldı.” değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Overbeek’in araştırmalarını kitap olarak hazırladığı ve yakında Lehçe olarak basılacağı belirtilen haberde, Varşova Üniversitesi Kültürel Antropoloji Profesörü Stanislaw Obirek’in ilk taslağını incelediği kitap hakkında “2. Jean Paul’ün gençliğinde de aziz biri olduğuna ilişkin mitleri yıkacak derecede gerçek, ilk elden ve tutarlı tarihi bilgiler bulunuyor.” yorumunu yaptığı kaydedildi.

Haberde, Overbeek’in kitabını inceleyen ve bir dönem Vatikan’ın Washington Büyükelçiliğinde çalışan ABD’li rahip Tom Doyle’nin “2. Jean Paul problemin bir parçasıydı, çözümün değil.” şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

KATOLİK KİLİSESİ SORULARI YANITLAMADI

NOS, Katolik Kilisesi’nin ve Krakow Piskoposluğunun Overbeek’in araştırmasıyla ilgili iddiaları yanıtlamadığı ve Polonya basınındaki haberlerde Vatikan’ın, Papa 2. John Paul’ün Krakow’da çalıştığı dönemi araştırabileceği ve o dönem mağduriyet yaşayanların ortaya çıkmalarını istediği belirtildi.

Papalık görevine başladığı 1978’den vefat ettiği 2005 yılına kadar Katolik dünyasının ruhani liderliğini yürüten Papa 2. John Paul, 1958-1964 yıllarında Krakow piskoposluğu yaptı.

Haberde, Polonya gizli servisinin arşivlerinin halka açık olduğu kaydedildi.

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