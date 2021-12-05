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Papa: Akdeniz mezarsız bir mezarlığa dönüştü

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Midilli'deki Kara Tepe Kampı'nı ziyaret eden Papa Françesko burada sığınmacılarla bir araya geldi. Papa, göç sorununun "başkalarının üzerine yıkılmaması" çağrısında bulundu.
Papa: Akdeniz mezarsız bir mezarlığa dönüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko, Yunanistan'ın Midilli adasındaki Kara Tepe Sığınmacı Kampı'nı ziyaret etti. Papa burada çoğunluğu çocuklardan oluşan sığınmacılarla bir araya geldi.

Kamp'taki konuşmasında Avrupa Birliği (AB) hükümetlerinin, mültecilerin kaderi ve göçün nedenlerine ilişkin "kayıtsızlığını" eleştiren Papa, "Göç sorunu sanki kimseyi ilgilendirmiyormuş ve gereksiz bir yükmüş gibi her zaman başkalarının üzerine yıkılmamalıdır" dedi. "Tarih bize izolasyon ve milliyetçiliğin feci sonuçlar doğurduğunu öğretiyor" diyen Papa Farnçesko, birçok medeniyetin beşiği olan Akdeniz'in "mezarsız soğuk bir mezarlığa ve ölümün aynasına" dönüştüğünü ifade ederek, "Sizden bu medeniyet batışını durdurmanızı rica ediyorum" söyleminde bulundu.

Ziyaretinde Papa'ya eşlik eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise Papa'ya teşekkür ederek bu ziyaretin bir "yakınlık işareti" olduğunu söyledi. 2016'dan bu yana durumda büyük iyileşmeler olduğunu söyleyen Sakelaropulu, göç sorununun ise çözümsüz kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Papa'nın ikinci ziyareti

84 yaşındaki Papa Françesko, 2016 yılında da Ege adalarına bir ziyaret düzenlemiş ve Midilli'deki Moria Kampı'na sığınan üç Suriyeli Müslüman aileyi Vatikan'a kabul etmişti.

Midilli'de Papa'nın da ziyaret ettiği Moria Kampı çıkan yangın üzerine tahliye edilmiş sonrası adadaki göçmenler Kara Tepe Kampı'na yerleştirilmişti. 8 bin kapasiteli kampta halihazırda 2 bin 200 göçmen kalıyor. Göçmenlerin haftada bir kez kamptan ayrılmasına izin veriliyor.

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