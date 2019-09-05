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Papa: Amerikalıların saldırısına uğramak bir onurdur

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Papa'dan darbe girişimi iddiasına yanıt: Amerikalıların saldırısına uğramak bir onurdur
Papa: Amerikalıların saldırısına uğramak bir onurdur

Francis, 'Amerika Papa'yı nasıl değiştirmek istiyor' isimli kitaptaki ABD'deki Katolik Kilisesi'nin kendisine yönelik muhalefeti ve darbe girişimi iddiaları için 'Amerikalıların saldırısına uğramak bir onurdur' dedi.

Seleflerinden çok farklı bir Papa portresi çizen Francis, Mozambik'e uçarken gazetecilerle sohbet etti. 

Sohbette ABD'deki Katolik Kilisesi'nin kendisine yönelik muhalefeti ve darbe girişimine ilişkin 'Amerika Papa'yı nasıl değiştirmek istiyor' isimli kitap gündeme geldi.

Kitabın yazarı olan Fransız Katolik gazetesi La Croix'dan Nicolas Seneze de uçaktaydı ve bir nüshayı Papa'ya hediye etti. 

Daha önce kitabın içeriğine göz gezdirdiğini belirten Papa Francis, "Amerikalıların saldırısına uğramak benim için onurdur" diyerek ekledi:

"Bu kitap bir bomba." 

Francis'in sözlerinin yarattığı yankı üzerine Papalık Sözcüsü Matteo Bruni açıklama yapmak zorunda kaldı. 

Bruni, Papa'nın 'hele de yetkin düşünürler ya da önemli uluslardan geliyorsa eleştiriyi her zaman onur kabul ettiği' izahatını getirdi. 

'Amerika Papa'yı nasıl değiştirmek istiyor' isimli kitapta, Vatikan'ın eski ABD Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Viganò'nun çocuklara cinsel istismar skandalını ört bas etmeye çalıştığı gerekçesiyle Francis'i Papalık görevinden istifaya çağıran açık mektubunun, aslında bir darbe girişimi olduğu iddia ediliyor. Darbe girişiminin Katolik TV ağı EWTN ve koyu muhafazakar haber sitesi Canadian LifeSiteNews tarafından desteklendiği ileri sürülüyor.

Kitaba göre darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, muhafazakarlar, Vatikan'da Francis'in politikalarını devam ettirecek yeni bir papa seçilmesini engellemek için lobi yürütmekle meşgul.

Başpiskopos Carlo Maria Viganò ise 2013 yılında Papa seçildiğinde Francis'i eski Kardinal Theodore McCarrick'in çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna dair uyardığı iddiasında. Viganò, buna rağmen Francis'in McCarrick'i yeniden göreve atadığını söylüyor. 

'Bomba kitabın' yazarı Nicolas Séneze'e göre, ABD'deki Katolik Kilisesi'nin ilk Cizvit ve Güney Amerikalı Papa'dan duyduğu rahatsızlık Francis'in 'neo-liberal Amerikan kapitalizmini' ve 'ölüm cezasını' eleştirmesinden ve eşcinselliği kınamamasından kaynaklanıyor.

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