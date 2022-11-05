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Papa, Bahreyn’de binlerce kişiyle ayin yaptı

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Papa Francis, Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda yapılan ayini yönetti.
Papa, Bahreyn’de binlerce kişiyle ayin yaptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Bahreyn ziyareti kapsamında Er-Riffa kentinde bulunan Bahreyn Ulusal Stadyumu’nda düzenlenen ayini yönetti.

“Adalet ve barış için” temasıyla düzenlenen ayin için haftalar öncesinden kayıt yaptıran aileler, yaşlılar ve din adamları, stadyuma akın etti. Bahreyn Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilen ayine yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

Papa Francis, dün başkent Manama’nın Al-Avali bölgesindeki “Our lady of Arabia” Katedrali’nde ayin düzenlemişti. Törende Fener Rum Patriği Bartholomeos da yer almıştı.

Papa Francis’in Bahreyn ziyareti kapsamında 6 Kasım’a kadar temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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