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Papa, cinsel istismara göz yumduğu suçlamasına yanıt vermeyeceğini açıkladı

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İrlanda ziyaretinde kilisede çocuklara cinsel istismarın örtbas edilmesi konusunda hesap sorulan Papa Francis, üstüne üstlük eski Başpiskopos Carlo Maria Vigano'nun istismara göz yumduğu gerekçesiyle istifa çağrısıyla karşılaştı.
Papa, cinsel istismara göz yumduğu suçlamasına yanıt vermeyeceğini açıkladı

Roma'ya dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa'ya, Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi de olan Başpiskopos Carlo Maria Vigano tarafından yıllardır cinsel istismara göz yummakla suçlanması da soruldu.

Francis, Vigano'nun 11 sayfalık mektubundaki iddialarla ilgili tek kelime bile etmeyeceğini söyledi.

'MEKTUBU OKUYUP KENDİNİZ KARAR VERİN'

"Size ve ilgilenen herkese içtenlikle söylüyorum: Metni dikkatle okuyun ve kendi yargılamanızı yapın. Bununla ilgili tek kelime etmeyeceğim. Bence açıklama kendi kendini açıklıyor'' diyen Papa şöyle devam etti:''Kendi kendinize sonuca varmanıza yetecek gazetecilik kapasitesine sahipsiniz. Biraz zaman geçtikten ve siz de sonuçlarınızı çıkardıktan sonra belki konuşurum.''

MUHAFAZAKAR KANADIN SALDIRISI MI?

Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı ve Cizvit Papa'sı olan ve seleflerinden çok farklı bir çizgide ilerleyen Francis'in tam da İrlanda'da da sorulan hesaba 'kendince' yanıt verdiği sırada mektubun yayımlanması, Katolik hiyerarşisindeki Muhafazakar gelenekçilerin koordineli saldırısı altında olabileceğine dair soru işaretleri doğurdu.Başpiskopos, ABD basınında yayımlanan 11 sayfalık mektubunda, Katolik Kilisesi'nin ABD'deki en önemli isimlerinden biriyken geçen ay istifa etmek zorunda kalan Kardinal Theodore McCarrick'in çocuk taciziyle ilgili iddialar konusunda Papa'yı ta 2013 yılında bilgilendirdiğini, ancak Francis'in harekete geçmek yerine sonuna dek McCarrick'in suçlarını örtbas ettiğini öne sürmüştü.

'EŞCİNSEL ŞEBEKE SORUMLU' GÖRÜŞÜ

"23 Haziran 2013'ten beri McCarrick'in seri bir tacizci olduğunu bilen Papa, McCarrick'in istismarlarını örtbas eden kardinallerle piskoposlara iyi örnek teşkil etmek için istifa etmek zorunda olan ilk kişidir'' diyen Vigano, diğer yandan çocuklara cinsel istismardan tüm kilise yapılanmasını ve hatta Katolik zihniyetini sorumlu tutmak yerine gerisinde bir eşcinsel şebekenin olduğunu iddia etmişti.

SADECE AF DİLEMEKLE OLMUYOR

Francis, İrlanda'da her durağında olduğu gibi Dublin'deki halka açık pazar ayininde de 'cinsel istismar ve gücün kötüye kullanılması için af diledi'. Beraberinde çok büyük tazminat davaları getirebilecek resmen özür dileme eyleminde bulunmayan Papa, cinsel istismarla mücadele ve sorumlularını yargılama konusunda somut bir plan sunmadığı için İrlandalıların öfkesini daha da bilemiş gözüktü.

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