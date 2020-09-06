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Papa: Dedikodu Covid-19'dan daha kötü bir salgın

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, dedikodunun Covid-19'dan daha kötü bir salgın olduğunu ve dedikodu yapan kişilerin kiliseyi dağıtmayı amaçladığını söyledi.
Papa: Dedikodu Covid-19'dan daha kötü bir salgın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, dedikodunun Covid-19'dan daha kötü bir salgın olduğunu ve dedikodu yapan kişilerin kiliseyi dağıtmayı amaçladığını söyledi.

Şeytanın en büyük ‘dedikoducu’ olduğu söyleyen Papa, yalanlarıyla Katolik Kilisesi’ni dağıtmayı amaçladığını ifade etti.

Papa, “Lütfen kardeşlerim dedikodu yapmayalım. Dedikodu Covid’den daha kötü bir salgın. Dedikodu yapmamak için büyük bir çaba harcayalım” dedi.

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