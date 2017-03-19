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Papa 'dinler arası diyalog' için Mısır'a gidiyor

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Papa 'dinler arası diyalog' için Mısır'a gidiyor
Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, gelecek ay Mısır'a giderek, aralarında El Ezher imamı Şeyh Ahmed El Tayyib'in de bulunduğu dini ve siyasi liderlerle görüşecek.

Vatikan'dan bugün yapılan açıklamada, Papa'nın 28-29 Nisan'da Kahire'de olacağı duyuruldu.

Papa Francesco, 2000'de dönemin Katolik Kilisesi lideri 2. Giovanni Paolo'nun ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunan ikinci Papa olacak.

Papa'nın Mısır gezisi, El Ezher'in Sünni İslam için önemli bir referans merkezi olması ve dolayısıyla Vatikan-İslam ilişkileri açısından önemli görülüyor.

İLİŞKİLER DONMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Önceki Papa Ratzinger döneminde Vatikan ile El Ezher arasındaki ilişkiler, 2006'da Papa'nın Regensburg'da yaptığı konuşmanın "İslam karşıtı" olarak yorumlanması üzerine gerilmiş, 2011'de Mısır'daki bir kiliseyi hedef alan saldırının ardından donma noktasına gelmişti.

Papa Francesco döneminde ise Vatikan ile El Ezher arasında gözle görülür bir yakınlaşma olduğu dikkat çekiyor.

El Ezher imamı Şeyh El Tayyib geçen yıl Mayıs ayında Vatikan'ı ziyaret ederek Papa Francesco ile görüşmüş, Vatikan'da bir Papa ile görüşen ilk El Ezher imamı olmuştu.

Papa Francesco, yalnızca bu görüşmenin gerçekleşmesinin bile "bir mesaj teşkil ettiğini" söylemişti.

DİNİ REFERANSLI TERÖR İLE MÜCADELE

Vatikan ile El Ezher arasında Hıristiyan-İslam diyaloğunun güçlendirilmesinin yanı sıra dini referanslı terörün önlenmesi için de görüşmeler yapılıyor.

Vatikan ve El Ezher Üniversitesi geçen ay Kahire'de "din adına işlenen şiddet, radikallik ve fanatizmle mücadele" konulu bir seminer düzenlemişti.

Bu toplantıda Vatikan'ı temsil eden Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi Başkanı Kardinal Jean-Louis Tauran, Vatikan haberleri yayımlayan Vatican Insider sitesine yaptığı açıklamada "Birbirimizi yeterince iyi tanımıyoruz. Birçok zorluk hem Hristiyan tarafındaki hem de Müslüman tarafındaki bu cehaletten kaynaklanıyor, bu çok korkunç" demişti.

Kardinal Tauran, diyaloğun güçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesi için "eğitimin çok önemli olduğunu", El Ezher'in prestij sahibi bir kurum olması sebebiyle zihniyet değişimine katkıda bulunabileceğini söylemişti.

Kardinal Tauran ayrıca Papa'nın o dönemde henüz planlama aşamasında olan Mısır gezisinin de "El Ezher tarafından teşvik edilen dinler arası diyaloğa destek" amacı taşıyacağını vurgulamıştı.

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