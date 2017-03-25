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Papa Francesco: Avrupa Birliği kendini sorgulamalı, korkulara hapsolmamalı

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Papa Francesco: Avrupa Birliği kendini sorgulamalı, korkulara hapsolmamalı
Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı Roma Antlaşmaları'nın 60. yıldönümü töreni için Roma'ya gelen AB liderleri bu akşam Vatikan'da Papa Francesco ile görüştü

Papalık Sarayı'nda yapılan görüşmeye, geçen yıl bir referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin liderleri ve AB kurumlarının temsilcileri katıldı.

Liderlere hitaben bir konuşma yapan Papa, AB'nin bugün karşı karşıya olduğu krizleri yenebilmesi için kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.

2014'te Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB'yi "artık doğurgan olmayan bir büyükanneye" benzeten Papa, bu akşamki konuşmasında da Avrupa'nın yaşlılık hastalıklarından mustarip olduğunu söyledi.

Papa, "Bugün artık uzayan insan ömründe 60 yıl olgunluğun zirvesidir, kendimizi sorgulamaya çağrıldığımız kritik bir yaştır. AB'nin de bugün kendisini sorgulaması, yaşın kaçınılmaz olarak getirdiği hastalıklarını tedavi etmesi ve yeni yollar bulması gerekiyor" diye konuştu.

Roma Antlaşması'nın imzalanmasının ardından geçen 60 yılda dünyanın çok değiştiğine dikkat çeken Papa, bugünün krizlerine yanıt verebilmek için Avrupa kurumlarının "insanı merkez alması" gerektiğini, AB'nin "bir kurallar ve protokoller bütününden ibaret olamayacağını" söyledi.

Yıkılan duvarlar, örülen duvarlar

Göç krizinin üzerinde özellikle duran Papa Francesco, "Bu yılların göç krizi yalnızca sayısal, ekonomik ya da güvenlikle ilgili bir sorun olarak ele alınamaz" dedi ve "duvar örme" yaklaşımını şöyle eleştirdi:

"Baltık Denizi'nden Adriyatik'e kadar uzanarak kıtayı bölen o duvarı yıkmak için ne çok çaba sarf edildi! Fakat bugün o çabalar unutuldu. Birbirinden ayrılan ailelerin, ve bu ayrılığın yol açtığı fakirliğin ve sefaletin trajedisi de unutuldu.

"Önceki nesiller, bu zorla üretilen düşmanlığın izlerini yıkmayı arzuluyorlardı; şimdi ise zamanımızın 'tehditlerini', savaştan ve fakirlikten kaçan ve yalnızca kendileri ve sevdikleri için bir gelecek arayan kadın, erkek ve çocukların oluşturduğu uzun kuyruğu nasıl dışarıda tutabileceğimiz tartışılıyor."

'Popülizmin panzehri dayanışma'

Avrupa'nın "sahte güvenlik korkuları içine hapsolmaması" çağrısı yapan Papa, Avrupa'nın tarihinin "diğer halklarla ve kültürlerle buluşmaya" dayandığını vurguladı.

Papa ayrıca, popülizmin egoizmden beslendiğini ve panzehrinin de "dayanışma" olduğunu söyledi.

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