Papa Francesco: Bazen dua ederken uyuya kalıyorum

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francesco, bazen dua ederken uyuya kaldığını söyledi.

Papa, YouTube'da yayımlanan Katolik kanalı olan TV2000'e verdiği röportajda, 19. yüzyılda yaşamış olan ve Vatikan'ın "Azize" ünvanı verdiği Rahibe Theresa'yı örnek gösterdi.

80 yaşındaki Papa, "Rahibe Theresa da bunu yapardı" dedi.

Papa, 'İbadet sırasında uyumanın Tanrı'yı hoşnut ettiğini ve bu durumun Hristiyanlık'ta babasının kucağında uyuyan çocuk hissiyatı verdiğini' belirtti.

Papa'nın genellikle saat 21.00 civarında uyuduğu ve 04.00'de de uyandığı belirtiliyor.

Arjantinli Papa Francesco, 2013 yılından bu yana Katolik Kilisesi'ni yönetiyor.

Papa'nın uluslararası ziyaretler ve halkın da katıldığı etkinliklerle dolu yoğun bir programı var.